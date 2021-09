STARBUCKS - Wo liegen Angriffspunkte im Chart?

Die Starbucks-Aktie stürmte im Juli auf ein neues Allzeithoch. Ein Gap zur Oberseite wurde aber schnell mit einem Gap zur Unterseite gekontert, womit eine sogenannte Inselumkehr im Chart aktiviert wurde. Daraufhin korrigierte der Wert scharf und fiel auch wieder unter das Ausbruchslevel bei knapp 119 USD zurück.

In den vergangenen Tagen gelang den Bullen eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Aus einer kleinen Bodenbildung brach die Aktie gestern aus, ließ die Marke von 115,99 USD wie auch den EMA50 hinter sich. Allerdings war das Handelsvolumen enttäuschend, womit man den Anstieg mit etwas Vorsicht betrachten sollte. Grundsätzlich bestehen oberhalb von 115,99 USD aber Chancen für eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 118,98 USD, wo die Karten neu gemischt werden. Ein Rebreak dieser Marke könnte mittelfristig zu einem Gap-Close bei 124,81 USD führen. In diesem Fall wäre der Chart bereinigt.

Unterhalb von 113,61 USD wäre dagegen eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung des EMA200 und der Tiefs der vergangenen Monate bei 109,15 USD zu erwarten. In diesem Szenario wird der Wert wieder für Antizykliker interessant, die Reboundtrades mit engen Absicherungsmöglichkeiten schätzen.

Fazit: Ein doppeltes Gap klafft im Chart der Starbucks-Aktie. Im Laufe des Septembers müssen die Bullen nun zeigen, was sie noch drauf haben und ob die Power für ein Schließen der Kurslücke ausreicht. Vergeben sie die Chance und wird das Augusttief gerissen, könnten sich im Bereich von 109 USD neue Chancen bieten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 23,52 29,20 31,94 Ergebnis je Aktie in USD 0,79 3,07 3,67 KGV 149 38 32 Dividende je Aktie in USD 1,64 1,85 2,03 Dividendenrendite 1,40 % 1,57 % 1,73 % *e = erwartet

