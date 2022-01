Starker DAX-Jahresauftakt, Kurslevel 16.000 erobert

Der DAX kann im neuen Jahr an die Rallye aus den letzten beiden Handelswochen 2021 anknüpfen und direkt zur 16.000 steigen. Was waren die Treiber?

Starker DAX-Jahresauftakt

Der Sprung über die runde 16.000er-Marke wurde am Morgen im Video live kommentiert. Wie weit trägt die Rallye? Immerhin hatten wir das Kursniveau letztmalig im November erreicht.

Andreas Bernstein erörtert die Effekte zum Jahresstart und schaut auf das US-Sentiment. Es legt weiter zu, wie der Fear and Greed Index zeigte.

Auch am Nachmittag blieb der Index über der 16.000 und verteidigt so das hohe Niveau:

Im Gegensatz dazu sind die Aktien in China zum Jahresauftakt im Minus gewesen. Maßgeblich dafür war die Meldung von Evergrande, den Handel erneut auszusetzen wegen einer News.

Hier geht es um enorme Schulden, die auf dem chinesischen Immobilienkonzern lasten. Das Chartbild ist fast schon erschreckend:

Tourismusbranche in Gefahr?

Eine weitere Branche steht ganz oben bei den News - die Kreuzfahrtgesellschaften. Mit Carnival Cruises haben wir einen Vertreter abgebildet, der die Erholung aus 2021 nun wieder etwas aufbraucht.

Meldungen zu abgebrochenen Kreuzfahrten lasten auf der Branche.

Darauf gehen wir genauer im Video ein.

Blick auf die Aktiencharts aus dem Video

Sehen Sie hier das ganze Video mit Ingmar Königshofen und allen Gewinner-Aktien:

