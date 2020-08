Steinmeier sichert der Opposition in Belarus Unterstützung zu

Berlin (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur Hilfe für die Opposition in Belarus aufgerufen.

"Die Menschen dieses leidgeprüften, aber stolzen Landes verdienen unsere Solidarität und Unterstützung", sagte Steinmeier am Montag in Berlin und verwies auf die friedlichen Demonstrationen in Belarus. Diese richten sich gegen angebliche Wahlfälschungen und gegen Polizeigewalt. "Ich bewundere ihren Mut nach der Gewalt der vergangenen Tage", sagte Steinmeier. Am Wochenende kam es in etlichen weißrussischen Städten zu Protestkundgebungen gegen Präsident Alexander Lukaschenko. "Ich appelliere an Präsident Lukaschenko, den Weg des Gesprächs zu gehen", fügte der Bundespräsident hinzu. Lukaschenko solle nicht auf Gewalt, sondern auf Dialog setzen. "Ich appelliere an das belarussische Militär, sich nicht durch Gewalt gegen das eigene Volk zu versündigen." Hintergrund sind Berichte über die Verhaftung mehrerer tausend Demonstranten und über Folterungen.