Stimmung im Mittelstand trübt sich weiter ein - Bau sticht positiv hervor

Berlin (Reuters) - Eine vierte Corona-Welle und Materialengpässe bereiten dem deutschen Mittelstand zusehends Sorge.

Das Geschäftsklima trübte sich im August den zweiten Monat in Folge ein, wie die staatliche Förderbank KfW zu ihrem Mittelstandsbarometer mit dem Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Es fiel um 2,3 Zähler auf 6,9 Saldenpunkte. Dabei sanken die Geschäftserwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen wie bereits im Vormonat deutlich. Das Barometer zur Geschäftslage legte hingegen auf einen Jahreshöchststand zu.

Der von sinkenden Erwartungen getriebene Rückgang des Mittelstandsbarometers passt laut KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib ins Bild, denn die weitere Luft nach oben für das Wirtschaftswachstum sei aktuell begrenzt: "Die Materialengpässe in der Industrie werden sich in den kommenden Monaten wohl nur graduell lösen und dämpfen bis dahin trotz guter Nachfrage die Produktion."

Blickt man in die einzelnen Wirtschaftsbereiche, so sticht im August allein der Bau positiv hervor. Dort besserte sich die Stimmung durch die Bank. Laut KfW ein Beleg für die weiterhin fundamental guten Geschäfte in dieser Branche. In nahezu allen anderen Segmenten trübte sich das Geschäftsklima mehr oder weniger deutlich ein. Besonders stark war der Einbruch in der Großindustrie, der mit einem ebenso schlagartigen Verfall der Exporterwartungen einherging.