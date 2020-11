STITCH FIX - Frisches Ausbruchssignal! Was machen die Shorties?

Man muss sich wirklich die Augen reiben, wenn man die Statistik für die Aktie von Stitch Fix im Detail anschaut. Je nach Website wird das Short Interest, also die Anzahl leerverkaufter Aktien am Freefloat, mit 35 bis 40 % angegeben. Der Markt scheint dem Geschäftsmodell des Online-Modeunternehmens also nicht zu trauen. Zugegebenermaßen klingt dieses auch etwas gewöhnungsbedürftig. Unterstützt durch Algorithmen eruiert Stitch Fix auf der Basis von Daten den Geschmack und die Bedürfnisse der Kunden, wählen darauf abgestimmte Kleidung aus und liefern diese als „Boxen“ für eine feste Gebühr direkt ins Haus.

Das Unternehmen wächst stark, Analysten erwarten zunächst aber keine Gewinne. Erst ab 2022 soll der Break-even erreicht werden. Im kommenden Jahr könnte Stitch Fix einen Umsatz von gut 2 Mrd. USD und einen Verlust je Aktie von 0,24 USD ausweisen. Das KUV von 2 sieht für die aktuellen Marktverhältnisse vernünftig aus. Das Unternehmen wird am 7. Dezember den nächsten Quartalsbericht vorstellen.

Wir blicken zunächst auf den Wochenchart. Die Aktie hat mit dem Bruch des Widerstands bei 29,38 USD eine mittel- bis langfristige Trendwende geschafft. Sie steigt zudem seit dem Jahrestief impulsiv an. Argumente für die zahlreichen Bären lassen sich folglich kaum finden.

Stitch-Fix-Aktie (Wochenchart)

Noch interessanter sieht der Tageschart aus. Denn mit dem heutigen Kurssprung löst sich der Wert aus einer mehrwöchigen Range und markiert ein neues Jahreshoch. Den Shorties könnten nun so langsam die Fälle davonschwimmen. Ausbruchsziele lassen sich zunächst bei 43,84 USD nennen, wo es ein Gap zu schließen gilt, und darüber in Form des Allzeithochs bei 52,45 USD. Sollte es zu einem Short-Squeeze kommen, sind natürlich noch ganz andere Ziele denkbar.

Zu sicher sollten sich die Bullen aber nicht sein und Absicherungen unter dem Tief bei 34,15 USD vornehmen. Solange dieses Tief hält, ist der laufende Aufwärtstrend intakt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,58 1,71 2,01 Ergebnis je Aktie in USD 0,36 -0,66 -0,24 Gewinnwachstum - - KGV 110 - - KUV 2,6 2,4 2,0 PEG 0,2 2,6 *e = erwartet

Stitch-Fix-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)