STMICROELECTRONICS - Chip-Aktie erklimmt neue Mehrjahreshochs nach Zahlen

STMicroelectronics N.V. - WKN: 893438 - ISIN: NL0000226223 - Kurs: 33,420 € (Paris)

Über die Halbleiter-Aktie STMicroelectronics berichtete ich zuletzt im Oktober 2020. Nach starken Zahlen spulte den Wert den Fahrplan gut ab und erreichte im November das Ziel bei 33,00 EUR. In der Spitze kletterte der Wert sogar auf einen Kurs von 34,68 EUR, ehe eine scharfe Korrektur einsetzte.

Heute meldete STMicroelectronics erneut Zahlen, die sich sehen lassen konnten. Im Schlussquartal 2020 sei der Umsatz verglichen mit dem vierten Quartal 2019 um rund 20 % auf 3,24 Mrd. USD gestiegen, so die Verantwortlichen in der heutigen Meldung. Ursprünglich hatte man einen Wert von bis zu 3,1 Mrd. USD gesehen. Die Marktdynamik sei deutlich besser gewesen als erwartet, so Vorstandsvorsitzender Jean-Marc Chery. Sehr gut entwickelte sich der Absatz bei Chips für Smartphones und Tablets, aber auch die Nachfrage bei Halbleitern in der Autoindustrie zog wieder deutlich an. Endgültige Zahlen wird STMicroelectronics am 28. Januar präsentieren.

Aus charttechnischer Sicht scheitert der Wert heute zunächst am Zwischenhoch bei 34,68 EUR. In den kommenden Tagen könnte die Aktie das Gap bei 32,57 EUR schließen und danach die Rally fortsetzen. Für ein prozyklisches Kaufsignal wäre ein Schlusskurs über 34,68 EUR vonnöten. In diesem Fall lässt sich als nächstes Ziel die Marke von 37,55 EUR nennen. Absicherungen bieten sich mittelfristig unter dem Tief bei 28,61 EUR an. Kurzfristiger gefasst Trades könnte man auch mit Stopps unter dem EMA50 und der Aufwärtstrendlinie seit September bei rund 29,90 EUR absichern.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 9,99 11,01 11,75 Ergebnis je Aktie in EUR 1,09 1,51 1,76 Gewinnwachstum 38,53 % 16,56 % KGV 31 22 19 KUV 3,0 2,7 2,5 PEG 0,6 1,1 Dividende je Aktie in EUR 0,20 0,24 0,24 Dividendenrendite 0,60 % 0,72 % 0,72 % *e = erwartet

STMicroelectronics-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)