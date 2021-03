Stratec erhöht die Dividende das 17. Jahr in Folge

Die Stratec SE (ISIN: DE000STRA555) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,84 Euro) wäre dies eine Anhebung um 7,1 Prozent. Damit sollen die Aktionäre seit Aufnahme der Dividendenzahlung im Jahr 2004 das 17. Mal in Folge eine höhere Dividende erhalten. Die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2021 statt.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns aus Birkenfeld liegt beim aktuellen Kursniveau von 116,5 Euro und auf Basis der geplanten Dividende bei 0,77 Prozent. Der Laborgerätehersteller hat im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von 250,1 Mio. Euro (Vorjahr: 214,1 Mio. Euro) erzielt. Währungsbereinigt entspricht dies einer Umsatzsteigerung von 18,4 Prozent.

Das adjustierte EBIT beläuft sich auf 41,7 Mio. Euro gegenüber 29,3 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einer adjustierten EBIT-Marge von 16,7 Prozent im Vergleich zu 13,7 Prozent im Vorjahr. Das adjustierte Ergebnis je Aktie der fortzuführenden Geschäftsbereiche (unverwässert) beträgt 2,92 Euro gegenüber 2,01 Euro im Vorjahr.

Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens verzeichnet Stratec für das erste Halbjahr 2021 eine weiterhin wachsende Nachfrage für eine Vielzahl von Produktlinien. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich. Für die adjustierte EBIT-Marge wird ein Wert von etwa 17 bis 18 Prozent prognostiziert (2020: 16,7 Prozent).

Stratec projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Die Partner sind überwiegend global agierende Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik-Industrie. Es werden rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de