Ströer: Aktie fällt unter wichtigen Chart-Widerstand – negative Berichterstattung aus der Vorwoche wirkt weiter nach

Aktien von Ströer sind am Montag unter ihre 200-Tage-Linie gerutscht. Sie fielen um knapp neun Prozent auf 66,40 Euro. Seit einem kritischen Artikel im „Manager Magazin“ in der Vorwoche verloren die Papiere des Werbekonzerns inzwischen über 10 Prozent an Wert. Vom Rekordhoch Ende des Vorjahres bei 82,50 Euro ging es sogar um ein Fünftel abwärts.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: JMiks / Shutterstock.com

