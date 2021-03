SÜSS MICROTEC - An dieser Hürde fällt eine Entscheidung

SÜSS MicroTec SE - WKN: A1K023 - ISIN: DE000A1K0235 - Kurs: 22,650 € (XETRA)

Aktuell fangen die Käufer die Abwärtskorrektur gut auf und halten sie nach dem Abverkauf Anfang März jetzt im Bereich des EMA50. Auf der Oberseite deckeln die horizontale Widerstandsmarke bei 22,95 EUR und die kurzfristige Abwärtstrendlinie, die heute attackiert werden. Der Es liegt also ein klarer Trigger für die Käufer im Markt.

Ausbruch abwarten

Für neue Kaufsignale müsste ein Ausbruch per Stunden- und Tagesschlusskurs über 23 EUR abgewartet werden. Kommt es zu diesem Signal für die Bullen, wäre eine Aufwärtsbewegung bis zum Jahreshoch bei 25,85 EUR und später rund 29 - 30 EUR denkbar.

Scheitert die Aktie jedoch hier an der Hürde bei 22,95 EUR und rutscht unter 21,25 EUR per Tagesschluss zurück, könnte die Abwärtskorrektur in eine neue Runde gehen. Bei 19,80 - 20,00 EUR liegt dann ein breiter Unterstützungsbereich. Unterhalb davon wäre ein Test des EMA200 bei rund 18 EUR möglich.

Süss MicroTec AG Chartanalyse

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)