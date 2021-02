Supermarktkette erhöht Dividende um 18%

Die niederländische Supermarktkette Ahold Delhaize vermeldete heute morgen einen Umsatzanstieg in 2020 von 13 % auf 74,7 Mrd. EUR, beim bereinigten operativen Gewinn lag man aber auf Grund von Sonderbelastungen in den USA und Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von 210 Mio. EUR mit insgesamt 3,6 Mrd. EUR Gewinn leicht unter den Erwartungen. In einem schwachen Gesamtmarktumfeld eröffnete die Aktie daraufhin heute zunächst deutlich schwächer.

Da der Konzern aber an seinem 1 Mrd. EUR schweren Aktienrückkaufprogramm festhalten will und zugleich die Dividende ordentlich erhöht, könnte sich die Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten hier als Schnäppchenkauf entpuppen. Wie ist das Chartbild einzuschätzen?

Unterstützung hat gehalten

Nach dem Überwinden des kurzfristig relevanten Abwärtstrends im Tageschart konnte die Aktie zuletzt bis an die 25 EUR-Marke klettern. Nach den Zahlen heute morgen setzte der Wert an das Novembertief bei 22,66 EUR zurück und konnte sich dort stabilisieren.

So lange diese Horizontalunterstützung per Tagesschlusskurs verteidigt werden kann haben kurzfristig die Bullen das bessere Blatt für eine Erholung zurück an den EMA200 im Tageschart bei aktuell 23,80 EUR. Wird dieser technische Widerstand per Tagesschluss überwunden würde weiteres Potenzial auf der Oberseite entstehen Richtung 25 EUR und danach in den Bereich um 26,50 EUR.

Auf Grund der engen Absicherungsmöglichkeit ergibt sich ein attraktives CRV für einen Einstieg auf dem aktuellen Niveau.

Ahold Aktie (Chartanalyse Tageschart)

