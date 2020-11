SYNOPSYS - Da passt kein Blatt mehr dazwischen!

Synopsys Inc. - WKN: 883703 - ISIN: US8716071076 - Kurs: 220,680 $ (NASDAQ)

Die Synopsys-Aktie korrigierte nahezu den kompletten Oktober über und erreichte im Zuge dieser Bewegung den EMA50. Dieser erwies sich als Support und leitete im November eine steile Aufwärtsbewegung ein, die die Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 246,69 USD katapultierte. Doch die Freude währte nicht lange. Mit der gestrigen Kerze bildete sich ein bärisches Engulfingpattern aus, welches heute zu weiteren starken Abgaben führte. Nun müssen die Bullen Farbe bekennen.

Denn zwischen den Kursverlauf, den EMA50 und eine Aufwärtstrendvariante seit September passt im Prinzip klein Blatt Papier mehr. Bereits heute müssen sich die Käufer zeigen, ansonsten drohen Verkaufssignale. Fällt die Aktie unter das Zwischentief bei 212,21 USD, wäre eine Trendumkehr komplettiert, welche Abgaben in Richtung der Unterstützungszone zwischen 192,38 und 188,82 USD nach sich ziehen könnte. In diesem Kursbereich wird in Kürze auch der EMA200 aufschlagen. Antizykliker können sich auf mittelfristige Sicht diesen Kursbereich also vormerken.

Reißen die Bullen dagegen noch heute das Ruder herum, wäre ein Gapclose bei 233,79 USD denkbar. Dass es innerhalb weniger Tage zu neuen Allzeithochs kommt, ist aktuell eher unwahrscheinlich, ausschließen kann man speziell im verrückten Börsenjahr 2020 aber selbstverständlich nichts.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie auch nach dem Kursrutsch teuer. Einem voraussichtlichen Gewinnwachstum von 13 % im kommenden Jahr steht ein KGV von 47 gegenüber.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,36 3,68 3,97 Ergebnis je Aktie in USD 3,45 4,17 4,73 Gewinnwachstum 20,87 % 13,43 % KGV 64 53 47 KUV 9,9 9,0 8,4 PEG 2,5 3,5 *e = erwartet

