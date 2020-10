Syrer nach tödlicher Messerattacke in Dresden festgenommen

Berlin (Reuters) - Nach dem tödlichen Messerangriff auf zwei Touristen in Dresden hat die Polizei einen 20-jährigen Syrer festgenommen.

Der Mann sei bei der Spurenauswertung ins Visier der Ermittler geraten und am Dienstagabend gefasst worden, teilte die Dresdner Polizei am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft Dresden werde noch im Tagesverlauf Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten stellen. Er soll unmittelbar danach einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Nach einem Bericht von "Spiegel online" soll der Syrer Verbindungen ins islamistische Milieu haben. Der 20-Jährige sei wegen "Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat" zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden. Zudem habe es das Gericht als erwiesen angesehen, dass er Mitglieder für die islamistische Extremistenorganisation IS angeworben habe. Vor gut zwei Wochen soll er demnach in der Dresdner Innenstadt zwei 53 und 55 Jahre alte Männer aus Nordrhein-Westfalen mit einem Messer attackiert haben. Der 55-Jährige erlag seinen Verletzungen später in einem Krankenhaus.