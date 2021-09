T-MOBILE US - Einfach genial!

Schon aus dem Februar dieses Jahres stammt diese Analyse der Aktie von T-Mobile US. Zunächst konsolidierte der Titel, wie in grau skizziert. Es dauerte bis zum Mai, dass der Trigger bei 132,70 USD dynamisch ausgelöst wurde. Eine zwischenzeitliche Begleitung der Idee erfolgte in den Wunschanalysenvideos. Erfreulich: Das Kursziel von 150 USD wurde nicht nur erreicht. Der Wert zeigte dort auch eine klare Reaktion zur Unterseite und konsolidiert bis dato.

In dieser Woche erreicht er das nun neue Unterstützungsband zwischen 135,54 und 132,71 USD, in dem auch der EMA200 verläuft. Für Anhänger enger Stopps und sehr guter Chance-Risiko-Verhältnisse könnte sich daher ein Blick lohnen. Entstehen auf Tages-, besser noch Wochenbasis, Umkehrsignale, ist zumindest ein Test der oberen Begrenzung des kleinen Abwärtstrendkanals möglich. Ein Ausbruch aus dem Kanal würde den Weg in Richtung 150,20 USD freimachen. Unterhalb von 132,71 USD dominieren dagegen die Abwärtsrisiken in Richtung 123,42, eventuell sogar 115,89 USD.

Beeindruckend finde ich für ein solches Dickschiff aus fundamentaler Sicht die Wachstumserwartungen in den kommenden Jahren. Von einem Gewinniveau von 2,36 USD 2021 gehen Analysten bis zum Jahr 2025 von einem jährlichen hoch zweistelligen Wachstum in Richtung 12 USD je Aktie im Jahr 2025 aus. Das KGV würde auf dieser Basis in Richtung 11 absinken.

Fazit: Wie bei O'Reilly liegt auch bei der Aktie von T-Mobile US noch keine kurzfristige Umkehrsituation vor. Ein Watchlistkandidat ist der Wert aber allemal. Die Supportzone um den EMA200 besitzt das Potenzial eine zumindest kurzfristige Wende einzuleiten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 68,40 80,58 82,77 Ergebnis je Aktie in USD 2,65 2,36 3,54 KGV 21 23 16 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

T-Mobile-US-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)