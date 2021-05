Taipei Exchange führt eigenes Segment für nachhaltige Anleihen zur Förderung ihrer Ausgaben ein

Die Taipei Exchange, TPEx, hat ein eigenes Segment für nachhaltige Anleihen eingeführt, das am 18. Mai mit dem Debüt von drei Notierungen sozialer Anleihen gefeiert wurde. Das Segment stellt einen Meilenstein für das sozial verantwortliche Investieren Taiwans dar und seine Einführung erfolgt gemäß einem Plan, der von der Financial Supervisory Commission (FSC) der taiwanesischen Regierung angekündigt wurde. Der Plan der Kommission, der Green Finance Action Plan 2.0 genannt wird, wurde im August 2020 bekannt gegeben.

Philip Chen, Vorsitzender der TPEx, sagte in einer Stellungnahme, in der das neue Segment bekannt gegeben wurde: „Nachdem der Mechanismus bezüglich sozialer Anleihen - das letzte Puzzlestück - eingerichtet wurde, hat die TPEx die Regelungen für Green Bonds, Sustainability Bonds und Social Bonds integriert und dieses Segment ausschließlich für Anleihen des ESG-Konzepts eingeführt.“ Chen fuhr daraufhin fort, den Zuspruch des Marktes hinsichtlich der operativen Anweisungen von Green Bonds und Sustainability Bonds von 2017 bzw. 2020 zu betonen, die im Einklang mit den GBP (Green Bond Principles) und den SBP (Social Bond Principles) der ICMA stehen. Der ausstehende Gesamtbetrag notierter nachhaltiger Anleihen ist kontinuierlich gestiegen und hat laut Chen den Wert von 207 Mrd. Neuer Taiwan-Dollar (7 Mrd. US-Dollar) überstiegen.

Die erste Charge von drei sozialen Anleihen, die an der TPEx gelistet sind, wird primär sozialwirtschaftliche Förderprojekte im Zusammenhang mit der globalen COVID-19-Pandemie finanzieren, wie etwa Projekte für einen besseren Zugang zu Darlehen, zur Schaffung von Jobmöglichkeiten und zur vermehrten Verfügungstellung bezahlbaren Wohnraums.

Dr. Tien-Mu Huang, Vorsitzender von FSC, sagte: „FSC unterstützt die finanzielle Innovation und Produktdiversität vollkommen. Das Sustainable Bond Segment an der TPEx bietet dem Markt einen saubereren, umfassenderen und konsequenten Regelmechanismus, der die Compliance für Emittenten erleichtert. Dies dient nachfolgend dazu, Fonds zu umweltfreundlichen und sozial orientierten Projekten zu lenken, was erheblich dazu beiträgt, die Ziele des Green Finance Action Plan 2.0 zu erreichen.“ Tania Berchem des Luxemburg Trade and Investment Office in Taipeh, Nicholas Pfaff der ICMA und Sean Kidney des CBI haben alle Glückwunschnachrichten an die TPEx für das eigens eingerichtete Segment übermittelt.

Die TPEx hat inzwischen ihre Sustainable Bonds Website (https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainability/index.php?l=en-us) modernisiert und alle einschlägigen Informationen für ein besseres Verständnis und einen leichteren Zugang aufbereitet. Die aktualisierte Website ist in zwei Sprachen verfügbar und wurde um neue wichtige Funktionen erweitert, zu denen Informationen über den Emissionsstatus und Anleihenrahmen, bewertende Stellungsnahmen von externen Prüfern, Marktberichte und der Zugriff auf aktuelle Nachhaltigkeitsstudien sowie Forschungsberichte zählen. In einem Kommentar zur neuen Website fügte Chen hinzu: „Indem wir das verantwortungsbewusste Investieren erleichtern, hoffen wir, eine umfangreiche Palette von Informationen anzubieten, um die Transparenz zu verbessern, während gleichzeitig Investoren gewonnen werden.“

Die TPEx wurde 1994 als Mitglied der World Federation of Exchanges gegründet und strebt Wachstum mit einer Vision der Nachhaltigkeit an, um unterschiedlichen Bedürfnissen von Wertpapieremittenten und Investoren gerecht werden zu können. Seit langem widmet sich die TPEx der Förderung von aufstrebenden Unternehmen der Hightech- und Kreativbranchen, denen es einen unkomplizierten Weg zur Kapitalbeschaffung anbietet. Ferner hat die TPEx einen schnell wachsenden Anleihemarkt aufgebaut. Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.tpex.org.tw/web/index.php?l=en-us

