TALANX - Hier arbeitet man am Turnaround

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 35,080 € (XETRA)

Im Rahmen ihres mittelfristigen Aufwärtstrends war die Aktie der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppe Talanx fast schon an die übergeordnete Hürde bei 37,66 EUR gestiegen, als im April eine kurzfristige Topbildung den Weg versperrte. Der Dividendenabschlag und der Bruch der Unterstützung bei 35,06 EUR taten ihr Übriges, um den Wert in Richtung des Supports bei 33,66 EUR zu drücken.

Starker Konter setzt neue Kräfte frei

Doch schon deutlich vor der Marke kam wieder Bewegung in die Aktie, die im gestrigen Handel eine Abwärtstrendlinie überwand und die Hürde bei 35,06 EUR attackierte. Die Marke sollte in den kommenden Stunden und Tagen noch deutlich überschritten und so der Weg für eine Erholung bis 36,00 EUR geebnet werden. Darüber könnten das Hoch bei 37,10 EUR und die zentrale Hürde bei 37,66 EUR erreicht werden. Ob es diesmal schon für einen Ausbruch reicht, muss noch mit einem Fragezeichen versehen werden. Grundsätzlich könnte die Talanx-Aktie dann jedoch bis 39,50 - 40,00 EUR steigen.

Scheitern die Käufer dagegen am nahen Widerstand, wäre ein weiterer Ausbruchsversuch nach einer Korrektur bis 34,50 EUR denkbar. Darunter wäre ein Abtauchen an den Support bei 33,66 EUR die Folge.

Talanx Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)