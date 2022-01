TALANX - Hier tobt der Bulle

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 44,100 € (XETRA)

Die Talanx-Aktie hatte nach einer Trendpause in den Sommermonaten ab August wieder Tritt gefasst und war in einer weiteren steilen Aufwärtsbewegung über die Hürden bei 37,66 und 42,14 EUR angestiegen. Kurz nach dem Überwinden dieser Kursbarriere setzte eine schärfere Korrektur ein, die aber von den Bullen wie zuletzt in der GodmodePLUS-Analyse vom 02.Dezember herausgearbeitet schon an der Unterstützungszone um 39,04 EUR gestoppt werden konnte. Es folgte ein steiler Anstieg, der jetzt die Ziel-und Widerstandsmarke bei 44,42 EUR erreicht.

GodmodePLUS-Chartanalyse der Talanx-Aktie vom 3.12. mit aktuellem KursverlaufTALANX - Noch zwei Hürden bis zum Allzeithoch

Die steile Rally im schwachen Marktumfeld spricht für sich und zeigt, dass der Aufwärtstrend der Talanx-Aktie noch genug unter Strom steht, um auch die 44,42-EUR-Marke zu überwinden. In der Folge käme es zu einem Anstieg an den Widerstand bei 46,02 EUR. Darüber wäre schon der Weg zum Allzeithoch bei 48,36 EUR frei. Dort wäre dann allerdings mit einer deutlichen Gegenbewegung zu rechnen.

Ein kurzfristiges Zeichen für den Beginn einer Korrekturphase wäre dagegen der Bruch der 43,00-EUR-Marke. Allerdings könnten die Bullen schon bei 42,14 - 42,66 EUR wieder eingreifen. Letztlich dürfte es erst bei einem Bruch von 42,14 EUR zu einer spürbaren Gegenbewegung kommen, die dann aber durchaus bis 40,09 EUR führen kann.

Charttechnisches Fazit: Ein Ausbruch über 44,42 EUR ist wahrscheinlich und würde ein weiteres Kaufsignal mit Zielen bei 46,02 und 48,36 EUR generieren.

Talanx Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)