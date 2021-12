Tanz auf dem Vulkan - und Eli Lilly, Lowe's, Peloton, Facebook, Uber

Replaced by the video

Die Wall Street wartet auf die US-Notenbankentscheidung. Die monatlichen Anleihekäufe sollen um 30 Milliarden Dollar gedrosselt werden. Ausserdem dürften für 2022 zwei Zinsanhebungen signalisiert werden. Sehen wir nach der Tagung eine steilere Zinskurve, dürfte auch der Aktienmarkt positiv reagieren. Wie dem auch sei, ist die Nachrichtenlage insgesamt negativ. Wir sehen Zeichen einer an Schwung verlierenden Wirtschaft. Gleichzeitig nehmen die Spannungen zwischen den USA und China weiter zu. Was Einzelwerte betrifft, stehen die Aktien Eli Lilly im Fokus. Das Management hebt die Ziele an! Der Baumarkt-Gigant Lowe’s muss hingegen die Messlatte für das kommende Jahr senken!

0:00 - Intro

0:24 - Warten auf US-Notenbankentscheidung

3:24 - Einzelhandelsumsätze

4:45 - Jahresendrally: ja oder nein?

7:25 - Omikron: Einschränkungen nehmen zu

11:10 - Update zu China

13:55 - Tief im Bärenmarkt

17:24 - Der Mann des Jahres

18:32 - Einzelwerte

20:47 - Bonusanstieg für Investmentbänker

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet