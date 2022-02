TEAMVIEWER - Trendwende in Sicht!

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 15,105 € (XETRA)

Die Teamviewer-Aktie war im letzten Jahr einer der größten Verlierer am deutschen Aktienmarkt und brach allein in der Zeit von Ende September bis Anfang Oktober um über 50 % an den Kurszielbereich um 13,00 EUR ein. Anschließend reduzierte sich der Abwärtsdruck etwas, sorgte aber dennoch fast für das Erreichen des 10,24-EUR-Fibonacciziels.

Mit dem Tief von Mitte Dezember bei 10,71 EUR wurde auch der Scheitelpunkt eines bullischen Rounding Bottoms erreicht, dem nach einer Phase in Bogenform fallender, tieferer Tiefpunkte dann eine Phase steigender Tiefs folgte.

Zwei relevante Unterstützungen zügeln die Bären

Mit dem Konter eines Einbruchs am 24. Januar und dem Anstieg über den Widerstand bei 15,14 EUR haben die Käufer bei der Aktie bereits weitere Kaufsignale generiert. Um den Aufwärtstrend jetzt fortzusetzen, sollte der Wert jetzt möglichst nicht mehr unter das letzte Zwischentief bei 14,06 EUR fallen. Wird die Marke dennoch unterschritten, könnte nach einem Einbruch auf 12,30 EUR ein weiterer Anstieg folgen. Darunter wäre allerdings schon eine Verkaufswelle bis 10,24 EUR zu erwarten.

Bruch der Abwärtstrendlinie dürfte neue Kräfte freisetzen

Setzt sich die Aufwärtstendenz der letzten Wochen aber fort, könnte schon der Anstieg über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 15,80 EUR schon die nächste Kaufwelle auslösen, die Zugewinne bis 17,50 und darüber 18,30 EUR nach sich ziehen kann. Oberhalb von 18,30 EUR dürfte sogar die 19,00-EUR-Marke durchbrochen werden.

Charttechnisches Fazit: Ein Anstieg über 15,80 EUR könnte die Trendwende der Teamviewer-Aktie fortsetzen und eine Kaufwelle bis 17,50 und 18,30 EUR auslösen.

Teamviewer Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)