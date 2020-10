Teladoc Health: 5 Mrd. Gründe, die Aktie zu lieben? (Bis 2024)

Es ist nicht vermessen zu sagen, dass die Aktie von Teladoc Health einer der wenigen starken Senkrechtstarter im laufenden Börsenjahr ist. Seit Jahresanfang kletterten die Anteilsscheine des US-amerikanischen Telemedizin-Spezialisten um ca. 140 % auf das derzeitige Kursniveau von 177,88 Euro (26.10.2020, maßgeblich für alle Kurse). Eine wirklich fantastische Performance innerhalb der ersten knapp zehn Monate.

COVID-19 hat der Telemedizin einen ordentlichen Wachstumsschub verpasst. Jetzt gilt es, das Momentum zu halten. Wobei auch die Telemedizin eine Form der Digitalisierung sein könnte. Und die Aktie von Teladoc Health entsprechend ein führender Profiteur dieser Entwicklung.

Aber ist die Aktie jetzt noch ein Kauf? Es könnte jedenfalls 5 Mrd. Gründe geben, die auch jetzt noch für die Aktie sprechen. Im Fokus dabei steht eine Fusion, ein rasantes Wachstum und Synergien. Aber langsam: Lass uns das lieber etwas kleinschrittiger aufschlüsseln.

Teladoc & Livongo = 5 Mrd. US-Dollar bis 2024?

Genauer gesagt handelt es sich bei den 5 Mrd. US-Dollar um eine Prognose. Allerdings nicht um meine, sondern um eine, die einer meiner US-Kollegen erst kürzlich veröffentlicht hat. Demnach sei der Fool der Ansicht, dass Teladoc Health mitsamt Livongo Health zusammen auf einen Umsatz von über 5 Mrd. US-Dollar bis zum Jahre 2024 kommen könnte. Wobei das Wachstum auf mehreren Säulen fußen dürfte.

Einerseits werden beide Unternehmen separat konsequent weiterwachsen: Nach einem Umsatz von (zusammengenommen) rund 1,4 Mrd. US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr könnten die Prognosen deutlich höhere Erlöse bis zu diesem Jahr nachziehen. Teladoc Health soll demnach alleine bis auf 2,58 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz gemäß aktueller Prognosen kommen. Livongo Health wird bis zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich einen Jahresumsatz von 1,8 Mrd. US-Dollar erzielen. Schön und gut, das ergibt zusammengenommen 4,38 Mrd. US-Dollar. Aber woher soll der Rest kommen?

Die Antwort auf die Frage: Cross-Selling. Teladoc Health und Livongo Health könnten Synergien erzielen. Livongo Health dürfte dabei vor allem das Wachstum von Teladoc Health ankurbeln. Erst kürzlich konnte Livongo Health beispielsweise eine Übereinkunft mit Guidewell Health erzielen (angeleiert vom Telemedizin-Spezialisten). Dadurch wird ein Patientenkreis von 50.000 an Diabetes Erkrankten Zugang zu den digitalen Lösungen von Livongo Health erhalten. Das könnte die Nutzerbasis auf einen Schlag um 12 % erweitern.

Im Gegenzug werden die bisherigen Kunden von Livongo Health gleichfalls Zugang zu den Telemedizin-Lösungen von Teladoc Health erhalten. Der besagte US-Fool folgert hieraus, dass ein Jahresumsatz von bis zu 5 Mrd. US-Dollar bis zum Jahre 2024 durchaus realistisch sein könnte.

Vergleichsweise geringe Ausgangslage

Zudem verweist der Artikel darauf, dass sowohl Livongo Health als auch Teladoc Health noch über eine geringe operative Basis verfügen. Livongo Health kann gegenwärtig gerade einmal auf einen Marktanteil von 1,2 % blicken. Entsprechend steht einem großen weiteren Wachstum wenig im Wege. Und obwohl Teladoc Health im zweiten Quartal auf Visits von 2,8 Mio. gekommen ist, ist auch das erst ein Bruchteil der alltäglichen Arzt-Patienten-Interaktionen. Oder, anders ausgedrückt: Beide Unternehmen kratzen in einem gigantischen Markt erst an der Oberfläche.

Das führt im Fazit dazu, dass die Aktie von Teladoc Health für meinen Fool-Kollegen gerade jetzt die aufregendste Aktie ist, die die Wall Street momentan zu bieten hat. Ob auch du dieses Fazit teilen solltest? Nun, sagen wir es einfach mal so: Mit seiner Meinung ist er garantiert nicht alleine. Das könnte zeigen, dass die Aktie des künftigen digitalen Medizinkonzerns einen näheren Blick verdient haben dürfte.

