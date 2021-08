Tencent-Aktie: Neues, altes China-Opfer?

Die Tencent-Aktie setzt am Dienstag ihrer Woche ihren jüngst eingeschlagenen Negativlauf fort. Mit Blick auf den Aktienkurs können wir einen Abschlag von ca. 8,7 % feststellen. Zumindest, während ich gegen 10 Uhr diese Zeilen hier verfasse.

Damit könnte die Tencent-Aktie erneut zu einem Opfer der chinesischen Politik werden. Hier ist, was Foolishe Investoren zur aktuellen Ausgangslage wissen sollten. Sowie auch, warum ausgerechnet jetzt und nach den vergangenen Wochen diese China-Aktie so deutlich an Boden verliert.

Tencent -Aktie: Im Visier der chinesischen Behörden?

Die Tencent-Aktie steht, wie viele andere Tech-Schwergewichte aus dem Reich der Mitte auch, sowieso immer mal wieder im Kreuzfeuer verschiedener Maßnahmen. Häufig geht es da um den Monopolcharakter gewisser Tech-Akteure. Allerdings sind auch andere Märkte und Namen im Visier der örtlichen Politik.

Der Grund, weshalb die Tencent-Aktie zum Dienstag dieser Woche stark gefallen ist, lässt sich wiederum einfach erklären. Die staatlich kontrollierte Zeitung, die Economic Information Daily, hat laut investing.com und unter Berufung auf gängige Nachrichtendienste wie Reuters das Gaming kritisiert. Da ist die Rede davon, dass Onlinespiele eine Gefahr für Kinder seien und eine Generation zerstören könnten. Für einen Konzern, der ein wesentliches Segment im Gaming besitzt, ist das natürlich ein größeres Problem.

In dem Artikel geht es darum, dass es weitere Beschränkungen geben solle, um die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche zu begrenzen. Für die Tencent-Aktie trübt sich damit kurzfristig zumindest die Ausgangslage ein. Oder das Marktumfeld. Wobei es zugegebenermaßen noch keine konkreten Schritte gibt, um diesen Worten Taten folgen zu lassen.

Ein schwieriger Markt

Das jüngste Beispiel der Tencent-Aktie ist dabei eigentlich bloß die Spitze des Eisbergs. Es gab zuletzt jede Menge China-Aktien, wo es Kritik oder Möglichkeiten zur Umstrukturierung des Marktes gegeben hat. Oder auch staatliche Einflussnahme. Unter anderem Alibaba oder New Oriental Education dürften Namen sein, die Investoren in diesem Kontext kennen sollten.

Mir persönlich zeigt diese aktuelle Causa rund um die Tencent-Aktie, dass der chinesische Markt zwar attraktive Chancen besitzt. Megatrends dürften auch hier zu einem soliden Wachstum führen. Aber eben auch, dass es ein Risiko gibt, das schwierig zu kalkulieren ist.

Foolishe Investoren sollten sich daher gut überlegen, ob sie wirklich auf diese Chancen setzen möchten. Risikoseitig könnte es große Probleme geben. Möglicherweise existieren global gesehen attraktivere Peers, die ein solches politisches Risiko nicht besitzen. Und womöglich trotz höherer Bewertung die bessere langfristig orientierte Wahl sein könnten.

Der Artikel Tencent-Aktie: Neues, altes China-Opfer? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?(Werbung)

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!(Werbung)

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. und Tencent Holdings und empfiehlt New Oriental Education & Technology Group.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images