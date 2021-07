TENCENT - Ausverkauf geht weiter!

Tencent Holdings Ltd. - WKN: A1138D - ISIN: KYG875721634 - Kurs: 57,330 € (L&S)

In den vergangenen Wochen und Monaten ist bei chinesischen Aktien, die an ausländischen Börsen gelistet sind, einiges zu Bruch gegangen. Laut Medienberichten haben diese Technologieunternehmen in den vergangenen Monaten mehr als 800 Mrd. US-Dollar an Wert verloren. Die Regierung in Peking forciert seit geraumer Zeit deutlich strengere Kontrollen von chinesischen Unternehmen, die an ausländischen Börsen gehandelt werden. Dabei geht es zentral um den Datenschutz. Man befürchte, vertrauliche Daten könnten in die falschen Hände gelangen, beispielsweise in die der USA.

Kein Grund zur Eile!

Über die Doppelmoral in dieser Situation braucht man sich wohl eher nicht zu unterhalten. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Kurse von Tencent, Alibaba & Co in den vergangenen Monaten gelitten haben. Tencent verliert im frühen Donnerstagshandel schon wieder fast 3 % und steuert damit direkt auf den Unterstützungsbereich bei 54,20 EUR-50,00 EUR zu. Dort könnte zumindest eine temporäre Stabilisierung stattfinden.

Händler befürchten, dass der harte Kurs der chinesischen Regierung noch eine ganze Weile anhalten könnte und das dürfte das Kursgeschehen weiterhin belasten. Die Unternehmen seien fundamental interessant, angesichts der aktuellen Problematik ist jedoch Vorsicht geboten. Genau das ist auch im Chartbild zu erkennen. Der angesprochene Supportbereich ist zwar eine Chance, Eile scheint momentan jedoch nicht geboten zu sein. Anleger sollten auf eine einsetzende Bodenbildung und bullische Trendwende warten, um nicht in ein fallendes Messer zu greifen.

