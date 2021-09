TEXAS INSTRUMENTS - Vor großem Durchbruch?

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 196,820 $ ( Nasdaq

Die Aktie von Texas Instruments befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 05. April 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 197,58 USD.

Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, in deren Verlauf der Wert auf ein Tief bei 175,00 USD zurücksetzte. Alle Rallyversuche scheiterten anschließend am Widerstandsbereich um 192,03 USD bis 194,24 USD. Erst am 14. September gelang der Ausbruch über diese Zone. Seitdem hängt die Aktie am Allzeithoch fest.

Neues Allzeithoch = Neues Kaufsignal?

Ein Ausbruch über das bisherige Allzeithoch könnte weitere Käufer in die Aktie locken. Denn damit wäre die Konsolidierung seit April wohl endgültig beendet, auch wenn bereits der Ausbruch über die Widerstandszone bei 192,03 USD bis 194,24 USD auf das Ende der Rally hindeutet. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 223 USD liegen. Sollte der Wert aber wieder unter 192,03 USD abfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally deutlich sinken. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung gen 182,50 USD und sogar 175,00 USD drohen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Texas Instruments macht einen bullischen Eindruck. Der Startschuss für eine Rally von knapp 13 % steht unmittelbar bevor.

Zusätzlich lesenswert:

VOLKSWAGEN - Die Käufer tun sich schwer

SIXT - Ist das der Startschuss für mehr?

AUTO1 - Riskant, aber chancenreich

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Texas Instruments - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)