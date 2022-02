Thales beschleunigt digitale Transformation des Payment Ecosystems in der Cloud

Thales payShield 10K hilft bei der Bereitstellung des neuen Dienstes Microsoft Azure Payment Hardware Security Module (HSM) zur sicheren Ausführung von Zahlungsanwendungen in Azure

Ermöglicht kryptografische Schlüsseloperationen für kritische Echtzeit-Zahlungstransaktionen

Bietet Finanzinstituten eine breite Palette von Anwendungsfällen, einschließlich Zahlungsverarbeitung, Ausstellung von Zahlungsnachweisen und Schutz sensibler Daten

Thales gibt bekannt, dass seine Technologie payShield 10K zur Bereitstellung des Microsoft Azure Payment Hardware Security Module (HSM) beiträgt, einem neuen Dienst, der kryptografische Schlüsseloperationen zum Schutz kritischer Echtzeit-Zahlungstransaktionen in Azure bietet. Die Lösung befindet sich in der öffentlichen Vorabversion und ermöglicht es Dienstleistern und Finanzinstituten, die digitale Transformation ihrer Cloud-basierten Zahlungssysteme zu erleichtern.

Die Integration von Thales payShield 10K mit Microsoft Azure Payment HSM ermöglicht die Bereitstellung einer Cloud-basierten Lösung, die eine breite Palette von Anwendungsfällen abdeckt, darunter die Zahlungsverarbeitung, die Ausstellung von Zahlungsnachweisen, die Sicherung von Schlüsseln und Authentifizierungsdaten sowie den Schutz sensibler Daten.

„Die digitale Transformation des Zahlungsverkehrs in die Cloud verspricht Finanzinstituten und Zahlungsanbietern erhebliche Vorteile“, sagt Todd Moore, Vice President of Encryption Products bei Thales. „Die Integration der HSM-Technologie von Thales für den Zahlungsverkehr bietet Finanzinstituten das gleiche Höchstmaß an Sicherheit für Zahlungsanwendungen, jedoch mit überzeugenden neuen Funktionen, einschließlich Skalierbarkeit, verbrauchsabhängiger Preisgestaltung und Fernverwaltung.“

„Microsoft Azure Payment HSM wird es Unternehmen deutlich erleichtern, die Cloud zu nutzen und die sichere Transformation ihrer Zahlungssysteme zu beschleunigen“, sagt Devendra Tiwari, Senior Director, Azure Security bei Microsoft. „Die Integration von Thales payShield 10K ermöglicht es uns, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Sicherheit und Integrität jeder Zahlung zu gewährleisten.“

Datenschutz und Sicherheit für Nutzer von Payment HSM

Das Microsoft Azure Payment HSM, das über Thales payShield bereitgestellt wird, bietet klare Vorteile für Payment HSM-Anwender mit lokalen HSMs und für neue Teilnehmer am Payment Ecosystem, die sich von Anfang an für einen Cloud-nativen Ansatz entscheiden. Diese Vorteile umfassen:

Verbesserte Sicherheit und Compliance: Die Azure Payment HSM-Lösung kann als Teil einer validierten PCI P2PE/PCI PIN-Komponente oder -Lösung eingesetzt werden, was die Einhaltung der laufenden Sicherheitsaudits vereinfacht. Die payShield 10K HSMs von Thales sind nach FIPS 140-2 Level 3 und PCI HSM v3 zertifiziert.

Vom Kunden verwaltetes HSM in Azure: Das Azure Payment HSM ist Teil eines Abonnementdienstes, der Single-Tenant-HSMs und vollständige Kundenkontrolle sowie exklusiven Zugriff auf das HSM bietet. Sobald das HSM zugewiesen ist, hat Microsoft keinen Zugriff auf die Kundendaten. Wenn das HSM nicht mehr benötigt wird, werden die Kundendaten gelöscht, sobald das HSM freigegeben wird, um zu gewährleisten, dass der Datenschutz und die Sicherheit vollständig gewahrt bleiben.

Fernverwaltung von payShield HSMs: Die Nutzer des Dienstes werden den Thales payShield Manager für einen sicheren Fernzugriff auf die HSMs als Teil ihres Dienstes nutzen. Es stehen mehrere Abonnementoptionen zur Verfügung, um eine breite Palette von Leistungs- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen, die entsprechend dem Geschäftswachstum der Endnutzer schnell aufgerüstet werden können.

Über payShield 10K

payShield 10K, die fünfte Generation der Zahlungs-HSMs von Thales, bietet eine Reihe von Sicherheitsfunktionen für den Zahlungsverkehr, die sich in kritischen Umgebungen bewährt haben, darunter die Verarbeitung von Transaktionen, der Schutz sensibler Daten, die Ausgabe von Zahlungsausweisen, die Akzeptanz mobiler Karten und die Tokenisierung von Zahlungen. payShield 10K kann im gesamten globalen Payment Ecosystem von Emittenten, Dienstleistern, Acquirern, Prozessoren und Zahlungsnetzwerken eingesetzt werden und erfüllt die neuesten vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen und Best Practices für eine Vielzahl von Organisationen, darunter EMVCo, PCI SSC, GlobalPlatform, Multos, ANSI und die verschiedenen globalen und regionalen Zahlungsmarken und -netzwerke.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und investiert in digitale und „Deep Tech“-Innovationen – Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputer – um eine zuversichtliche Zukunft zu schaffen, die für die Entwicklung unserer Gesellschaft entscheidend ist. Der Kundenstamm umfasst Unternehmen, Organisationen und Regierungen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit Die Lösungen, Dienstleistungen und Produkte der Thales Gruppe helfen ihnen dabei, ihre kritische Rolle zu erfüllen, wobei die Rücksicht auf den Einzelnen die treibende Kraft hinter allen Entscheidungen ist. Thales hat 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 17 Milliarden Euro.

