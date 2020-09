The Kahala Hotel & Resort Yokohama wird geöffnet

Resorttrust, Inc. (TOKYO:4681) gab bekannt, dass The Kahala Hotel & Resort Yokohama ab 23. September seine Geschäftstätigkeit eröffnen wird.

Eines der berühmtesten Hotels in Honolulu, The Kahala Hotel & Resort, ist seit mehr als einem halben Jahrhundert ein bevorzugtes Reiseziel für Gäste rund um die Welt. The Kahala Hotel & Resort Yokohama stellt einen ersten Schritt dar, die Kahala Marke weltweit wachsen zu lassen.

Yokohama, das in nur 30 Minuten vom Flughafen Haneda aus zu erreichen ist, liegt in einer sehr angenehmen Umgebung und verfügt über eine reiche Geschichte und einzigartige Kultur. Der Ort wird als aufstrebende Weltstadt betrachtet.

Doch gibt es auch perfekte Gründe dafür, Yokohama vorrangig zur Eröffnung einer hawaiianischen Hotelmarke in Japan auszuwählen. Im Jahr 1868 machten sich die ersten japanischen Emigranten aus der Gegend von Osanbashi in Yokohama in Richtung des damaligen, unter dem Namen Hawaii bekannten Paradieses auf. Einige Jahrzehnte später begrüßte die Meiji-Regierung in Japan, ebenfalls in Yokohama, ihren ersten Staatsgast, König David Kalakaua aus dem Königreich Hawaii. Aufbauend auf den Verbindungen zwischen Yokohama und Hawaii und im Geiste der Grußformel „Aloha“ wird The Kahala Hotel & Resort Yokohama die Tradition der hawaiianischen Gastfreundschaft weiter tragen und freut sich darauf, Gäste als Ohana zu begrüßen. Der hawaiianische Begriff umfasst sowohl die Familie als auch geschätzte Freunde.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sich an die Philosophie des Geistes von Kahala zu halten, der die Kahala Marke sorgfältig kultivierte, seit The Kahala vor 56 Jahren in der Kahala Region von Hawaii seine Türen öffnete. Eine neue Kahala Geschichte mit den unterschiedlichsten Gesichtern wird daher auch allen Gästen in Yokohama geboten.

ANMERKUNG: Der Geist von Kahala, ein Ableger des Aloha-Geistes, bildet die Quelle der Kahala Marke. Er zeigt den tiefen Respekt für das Leben, die Kultur und Traditionen der Menschen vor Ort.

Übersicht

Eröffnungsdatum: 23. September 2020

Name: The Kahala Hotel & Resort Yokohama

Addresse: 1-1-3 Minato Mirai, Nishi Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture

Zugang: Etwa acht Minuten zu Fuß entweder von den Bahnhöfen Shinyokohama oder Minatomirai an der Linie Minato Mirai, etwa sechs Minuten mit dem Taxi vom Bahnhof Yokohama an der Linie Tokaido oder etwa 20 Minuten vom Bahnhof Shinyokohama an der Linie Tokaido Shinkansen.

Website: https://thekahala.jp/yokohama/



Offizielle Facebook Seite: facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/



Offizielles Instagram Konto: instagram.com/kahalaresort_yokohama

The Kahala Hotel & Resort Yokohama

Mariko Matsuno

+81 45 522 0008