The Trade Desk-Aktie +9 %: Verspätete Reaktion auf Quartalszahlen oder mehr …?!

Die Aktie von The Trade Desk hat am Dienstag dieser Woche eine starke Performance gezeigt. Mit den Anteilsscheinen ging es an diesem einzelnen Handelstag bis Börsenschluss um ca. 9 % hinauf. Mit einem Aktienkurs von 76,64 Euro ist zumindest mit Blick auf die vergangenen Monate ein Hoch erreicht. Wenn auch kein neues Rekordhoch.

Woran liegt diese starke Aktienkursperformance bei The Trade Desk? Eine wirklich ausgezeichnete Frage. Es könnte damit zusammenhängen, dass die Investoren doch die Vorzüge bei den Quartalszahlen sehen. Beziehungsweise, dass sie im Allgemeinen den Markt und die weiteren Aussichten würdigen. Beides soll uns im Folgenden ein wenig näher beschäftigen.

The Trade Desk: Natürlich ein starkes Quartal!

Die Aktie von The Trade Desk hat zuletzt ein wirklich bahnbrechendes zweites Quartalszahlenwerk mit einem besonders starken relativen Wachstum präsentiert. Wobei der Kontext an dieser Stelle wichtig ist. Der Vergleichswert, das zweite Quartal des vorherigen Börsenjahres 2020, ist nämlich besonders schwach und sogar mit Blick auf den Umsatz rückläufig gewesen.

Trotzdem: Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich um 101 % auf 280 Mio. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 47,7 Mio. US-Dollar schreibt das Unternehmen außerdem schwarze Zahlen. Je Aktie entspricht das überdies einem Ergebnis in Höhe von 0,10 US-Dollar, was zumindest schon einmal ein Anfang ist.

Für das dritte Quartal rechnet das Management von The Trade Desk mit einem Umsatz in Höhe von 282 Mio. US-Dollar mindestens, weiteres Wachstum ist daher vorprogrammiert. Wobei dieser Wert wohl eher einem Wachstum von ca. 30,5 % im Jahresvergleich entspricht. Trotzdem geht auch damit der Wachstumskurs weiter.

Einige Investoren sind bei The Trade Desk vermutlich irritiert gewesen, weil damit auch die fundamentale Bewertung hoch bleibt. Gemessen an einer Marktkapitalisierung von jetzt ca. 40 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 35,7 auf annualisierter Basis. Allerdings: Der Wachstumsmarkt könnte ein solches Premium womöglich wert sein. Selbst wenn die Erlöse immer nur weiter um ca. 30 % im Jahresvergleich wachsen sollten.

Starke Position bei digitaler Werbung & Connected TV

The Trade Desk hat sich schließlich in einem gigantischen Milliardenmarkt eine großartige Wettbewerbsposition herausgearbeitet. Das Unternehmen ist nicht nur eine Größe im Bereich digitaler Werbung und könnte hier die Zukunft mit seiner programmatischen Lösung sein. Nein, sondern auch der Bereich Connected TV, das Streaming und somit ein großer Teil des Medienkonsums gehören zu den Stärken des Unternehmens.

Vielleicht haben die Investoren mit dem Kursplus vom Dienstag auch diese Aussichten gewürdigt. Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung von Pi mal Daumen 40 Mrd. US-Dollar könnte hier lediglich die Spitze des Eisbergs zu sehen sein.

Natürlich muss The Trade Desk, um die Bewertung zu rechtfertigen, vielleicht Jahrzehnte konsequent so weiterwachsen. Die Möglichkeiten könnten jedoch gegeben sein, wenn wir uns die Größe des Marktes ansehen. Das Kursplus vom Dienstag könnte ein Indikator in diese Richtung sein.

Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

