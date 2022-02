Theramex verkündet Lizenzvereinbarung mit ObsEva über die Vermarktung von Linzagolix zur Behandlung von Gebärmutter-Myomen

Theramex, ein führendes, weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das sich auf Frauengesundheit spezialisiert, ist mit ObsEva SA, ein Biotechunternehmen, das neuartige Therapien für die Gesundheit der Frau entwickelt und vermarktet, eine Lizenzvereinbarung eingegangen, um Linzagolix, einen oralen GnRH-Antagonist, auf den Markt zu bringen. Die Markteinführung erfolgt auf internationalen Märkten außerhalb der USA, Kanada und Asien.

Linzagolix ist ein GnRH-Rezeptor-Antagonist zur Behandlung von Gebärmutter-Myomen. Ferner wird Linzagolix als potenzielle Behandlung für mit Endometriose verbundene Schmerzen weiterentwickelt. Linzagolix ist derzeit für keine Indikationen und nirgendwo auf der Welt zugelassen.

„In Anbetracht der Tatsache, dass ObsEva schwerpunktmäßig neuartige Behandlungen für unerfüllte medizinische Bedürfnisse von Frauen mit Gebärmutter-Myomen, Endometriose und vorzeitigen Wehen entwickelt, ist das Unternehmen ein idealer Partner für Theramex. Gebärmutter-Myome betreffen 25 Prozent von Frauen im reproduktiven Alter. Viele von ihnen haben ernsthafte Symptome, die einen chirurgischen Eingriff erfordern. Durch die Lizensierung von Linzagolix können wir Ärzten, die Frauen mit Gebärmutter-Myomen behandeln, möglicherweise eine neue Behandlungsoption bieten, und zwar durch die symptomatische Linderung und Verzögerung oder Vermeidung von chirurgischen Eingriffen. Darüber hinaus werden wir mit unserem Partner ObsEva auf dem Gebiet von Folge-Indikationen zusammenarbeiten, wie etwa Endometriose, die einen weiteren Bereich der Frauengesundheit mit beschränkten Behandlungsoptionen darstellt. Für Theramex ist dies ein wichtiger Schritt, unser therapeutisches Portfolio zu erweitern und gynäkologische Unterstützung für unerfüllte medizinische Bedürfnisse zu bieten“, sagte Robert Stewart, CEO von Theramex.

Brian O’Callaghan, CEO von ObsEva, äußerte sich wie folgt: „Theramex ist im Bereich Frauengesundheit weltweit führend und ein idealer Partner, um die Chancen von Linzagolix auf internationalen Schlüsselmärkten zu maximieren. ObsEva hofft, mithilfe der umfassenden, weltweiten kommerziellen Infrastruktur von Theramex mehr patientenspezifische Behandlungsoptionen für Frauen zu bieten, die an Gebärmutter-Myomen und Endometriose leiden, zumal beide Märkte einen hohen Bedarf aufweisen. Diese Partnerschaft bietet ObsEva ein solides Fundament, um den Wert des Linzagolix-Programms vollkommen zu realisieren.“

Myome sind nicht krebsartige Geschwülste, die sich in der oder um die Gebärmutter herum bilden. Die Geschwülste bestehen aus Muskel- und fibrösem Gewebe und sind von unterschiedlicher Größe. Sie sind auch unter den Bezeichnungen Uterusmyome oder Leiomyome bekannt. Frauen, die keine Symptome haben, sind sich häufig nicht darüber bewusst, dass sie Myome haben.1 Zu den Symptomen von Gebärmutter-Myomen gehören u.a. starke Regelblutungen, Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen und Verstopfung.

Über Theramex

Theramex ist ein führendes, weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das sich für Frauen und ihre Gesundheit einsetzt. Mit einem breiten Portfolio innovativer und etablierter Marken in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fertilität, Menopause und Osteoporose unterstützt Theramex Frauen in jeder Lebensphase. Wir sind bestrebt, Frauen zuzuhören, sie zu verstehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und ihnen Gesundheitslösungen anzubieten, die zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen. Unsere Vision ist es, ein lebenslanger Partner für Frauen und die Fachleute des Gesundheitswesens zu sein, die sie behandeln, indem wir patientenbezogene, wirksame Lösungen anbieten, die Frauen in jeder Lebensphase betreuen und unterstützen.

Über ObsEva

ObsEva ist ein Biotechunternehmen, das neuartige Therapien zur Behandlung der reproduktiven Gesundheit von Frauen von der Empfängnis bis zur Geburt entwickelt und vermarktet. Durch strategische Lizenzen und eine disziplinierte Arzneimittelentwicklung hat ObsEva eine klinische Pipeline in der Spätphase geschaffen, die Entwicklungsprogramme für neue Therapien zur Behandlung von Gebärmutter-Myomen, Endometriose und vorzeitigen Wehen umfasst. ObsEva wird am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „OBSV“ und an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol „OBSN“ gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ObsEva.com.

