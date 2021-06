THYSSENKRUPP - Aktie generiert Verkaufssignal

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 8,918 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 31. Mai ("THYSSENKRUPP - Aktie mit bärischen Chartstrukturen") lautete wie folgt: "Damit dürfte die Erholungsrally seit dem November (von 4 auf 12 EUR) abgeschlossen worden sein. Der Rücksetzer wird aktuell in einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation konsolidiert. Diese Art von Chartformation wird nach einem Rücksetzer zuvor in der Regel gen Süden hin aufgelöst. Dementsprechend würde ein Rutsch aus der Flagge unter den EMA200 weitere prozyklische Verkaufssignale in der Aktie generieren. Ein mögliches Kursziel dieser favorisierten Abwärtsbewegung liegt im Bereich 7,30 bis 7,60 EUR."

Verkaufssignal generiert

Nach der Betrachtung durften sich die Bullen noch einmal an einem Ausbruch probieren, scheiterten allerdings am EMA50 im Tageschart. Heute nun rutscht die Aktie wie avisiert aus der bärischen Flaggenformation gen Süden hin heraus und unterschreitet den EMA200 im Tageschart. Damit wurde nun auch noch ein zusätzliches prozyklisches Verkaufssignal generiert.

Der Vorteil von Flaggenformationen ist aber der, dass man sich bereits positionieren kann deutlich bevor ein prozyklisches Signal generiert wurde. Solange den Bullen nun kein schnelles Comeback inklusive Tagesschluss oberhalb von 10,00 EUR gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts in den Bereich 7,10 bis 8,00 EUR - potenziell deutlich tiefer.

Charttechnisches Fazit: Unterhalb von 10,00 EUR dominieren die Abwärtsrisiken in den kommenden Tagen und Wochen, das Minimalkursziel liegt bei 7,95 bis 8,00 EUR. Größere Kursverluste sind jedoch nicht unwahrscheinlich.

Thyssen Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)