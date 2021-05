Thyssenkrupp erhöht Prognose

Düsseldorf (Reuters) - Der Traditionskonzern Thyssenkrupp hat nach Zuwächsen im Quartal seine Prognosen erhöht.

Im operativen Geschäft (bereinigtes Ebit) werde im Geschäftsjahr 2020/21 eine signifikante Steigerung bis hin zu einem positiven Ergebnis in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrages erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bislang hatte Thyssenkrupp operativ nur ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht gestellt - nach einem Verlust von zuvor pro forma 1,8 Milliarden Euro. Dank einer Erholung der Nachfrage konnte der Konzern im zweiten Quartal 2020/21 in nahezu allen Sparten zulegen - auch im Stahlgeschäft. Operativ fuhr der Konzern 220 Millionen Euro ein und übertraf damit auch die Markterwartungen.