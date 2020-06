THYSSENKRUPP heute ganz stark unterwegs

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 7,154 € (XETRA)

Aus charttechnischer Sicht höchst interessant ist momentan die ThyssenKrupp-Aktie und das nicht nur, weil die Aktie heute mit einem Plus von fast 10 % zu den stärksten Werten hierzulande zählt. Viel wichtiger war für die Bullen, dass der vor einigen Tagen begonnene Abverkauf im Unterstützungsbereich bei 6,468 EUR auf Kaufinteresse stieß und dieses heute für die Kursgewinne sorgt. Immerhin konnte zum Monatswechsel Mai/Juni mit dem Ausbruch über den angesprochenen Supportbereich eine mittelfristige Bodenformation vollendet werden. Die Kursverluste in dieser Woche waren in diesem Zusammenhang lediglich ein Pullback und im besten Fall kann diesem jetzt eine neue Kaufwelle mit Zielen bei 9 EUR folgen.

Für dieses Szenario sollte der Aktienkurs in den nächsten Tagen nicht mehr nachhaltig unter ca. 6 EUR zurückfallen. Solange man den dortigen Unterstützungsbereich inklusive des EMA 50 umkämpft, wäre alles im grünen Bereich. Sobald man sich jedoch nachhaltiger von diesem nach unten absetzt, nehmen die Risiken zu. Im ungünstigsten Fall könnte es sogar zu einem Test der Unterstützungszone knapp oberhalb von 4 EUR kommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)