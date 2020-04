THYSSENKRUPP - Neue Hochs sind möglich

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 5,772 € (XETRA)

Die ThyssenKrupp-Aktie macht heute mit einem Plus von über 6 % auf sich aufmerksam. Immerhin gehört sie mit diesem Gewinn zu den stärksten Aktien im MDax und liefert sich momentan ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Commerzbank-Aktie. Tradern und Investoren wird diese Entwicklung zwar freuen, vielmehr dürften die Bullen aber froh darüber sein, dass es dank der heutigen Kursgewinne gelingt, die untere Dreiecksbegrenzung der jüngsten Konsolidierung ein weiteres Mal erfolgreich zu verteidigen. Damit hält sich die Aktie weiterhin alle Optionen offen, die laufende Erholung mit einem neuen Hoch fortzusetzen. Im Rahmen dessen könnte beispielsweise der EMA 50 im Bereich von 6,50 EUR angelaufen werden. Dort trifft man zudem auch auf ein noch offenes Abwärtsgap vom 9. März.

Von einem Spaziergang für die Käufer kann in der ThyssenKrupp-Aktie aber nicht gesprochen werden. Dass es ab ca. 6 EUR in den vergangenen Tagen immer wieder zu Verkäufen kam, ist nicht zu übersehen. Gleichzeitig bewegt sich die Aktie trotz der Erholungsgewinne im März und April immer noch unterhalb ihrer beiden gleitenden Durchschnitte. Der EMA 200 liegt sogar noch meilenweit entfernt und die Aktie müsste sich fast verdoppeln, um diesen zu erreichen.

Ähnlich dürfte es auch bei anderen mittelfristigen Trendfiltern aussehen. Der Weg zu einem neuen Bullenmarkt ist technisch gesehen also noch relativ weit. Dies erhöht auf mittelfristige Sicht das Risiko, dass es sich bei den jüngsten Kursgewinnen nur um eine Erholung handelt. Nach Abschluss dieser könnten die Bären erneut Druck in Richtung 4,30 EUR oder sogar zum Jahrestief machen. Mit einer Verkaufswelle in diese Richtung wäre auch zu rechnen, sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 5,28 EUR kommen.

