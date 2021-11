Thyssenkrupp wird erneut keine Dividende ausschütten

Die Aktionäre der Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) erhalten das dritte Jahr in Folge keine Dividende, wie am Donnerstag in Essen berichtet wurde. Letztmals wurde im Februar 2019 für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende von 0,15 Euro ausgeschüttet.

Im Geschäftsjahr 2020/2021 (30. September) stieg der Umsatz des ehemaligen DAX-Konzerns um 18 Prozent auf 34 Mrd. Euro, wie weiter mitgeteilt wurde. Das bereinigte EBIT stieg auf 796 Mio. Euro (Vorjahr: -1,76 Mrd. Euro). Unter dem Strich stand ein Jahresfehlbetrag von 19 Mio. Euro nach einem Jahresfehlbetrag von 5,5 Mrd. Euro im Vorjahr. Thyssenkrupp blickt insgesamt zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2021/2022. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2021/2022 in einem mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Das Bereinigte EBIT soll gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert zwischen 1,5 und 1,8 Mrd. Euro in etwa verdoppelt werden. Für den Jahresüberschuss rechnet thyssenkrupp mit einem Wert von mindestens 1 Mrd. Euro. Es wäre der höchste Jahresüberschuss seit dem Geschäftsjahr 2007/2008. Unsicherheiten und damit eine nur eingeschränkt verlässliche Planbarkeit bestehen insbesondere in Bezug auf die weitere Entwicklung der Lieferengpässe bei Halbleitern und anderen Vorprodukten. Redaktion MyDividends.de