Titomic übernimmt Tri-D Dynamics

Titomic Limited (ASX:TTT) meldet, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Titomic USA, Inc zum Geschäftsschluss am 9. Juli 2021 die Übernahme des Geschäfts von Tri-D Dynamics Inc („Tri-D“) nach Maßgabe der Bedingungen vom 22. April 2021 abgeschlossen hat. Mit der Übernahme von Tri-D hat Titomic einen weiteren Meilenstein zur Umsetzung der Strategie erreicht, ein globaler Lösungsführer in der additiven Fertigung zu sein.

Das Konstruktions- und Produktionsunternehmen Tri-D aus Silicon Valley entwickelt intelligente Pipeline-Infrastrukturen für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Tri-D beschäftigt sich mit der Verbesserung und Elektrifizierung von Infrastruktur, indem Elektronik direkt in Metallstrukturen eingebettet und mit digital vernetzter Technologie verbunden wird. Das von Tri-D entwickelte intelligente Pipeline-Produkt, eine einzigartige innovative Lösung, soll in Verbindung mit dem lizenzierten TKF-Verfahren vollständig vermarktet werden.

Die Tri-D-Gründer Deepak Atyam, Alex Finch und Jesse Lang sind erfahrene Innovierer, die über Kompetenzen in den Bereichen Kaltgasspritzen, Komposite und Raketentriebwerkskonstruktion verfügen und die Pläne von Titomic ergänzen, die branchenführende Technologie Cold Spray Additive Manufacturing (CSAM) zu vermarkten. Sie werden wichtige Mitarbeiter bei Titomic USA, Inc. sein und sich auf die Initiativen von Titomic in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie der Öl- und Gasindustrie konzentrieren.

Titomic USA, Inc. wird vom bestehendem Produktportfolio und den Verträgen von Tri-D mit verschiedenen Branchen wie etwas saubere Technologie, Öl und Gas sowie Vermessungswesen profitieren. Den Erwartungen zufolge werden mit den kaufmännischen und technischen Mitarbeitern von Titomic vor Ort in Nordamerika die lokale Präsenz des Unternehmens beschleunigt ausgebaut und das Dienstleistungsangebot und Produktportfolio in der Region erweitert werden.

Herbert Koeck, CEO von Titomic, kommentierte:

„Wir freuen uns sehr, Deepak, Alex und Jesse im Team von Titomic zu begrüßen. Mit der Übernahme des Geschäfts von Tri-D setzen wir einen wichtigen Teil unserer US-Strategie in die Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie um, da dort die Kosten- und Leistungsvorteile dringend benötigt werden, die unsere marktreifen Lösungen mit erstklassiger CSAM-Technologie bieten. Das Team von Tri-D wird mit der Innovation und Dynamik des Silicon Valley dazu beitragen, neuartige und disruptive Anwendungen in Anlehnung an unsere Wachstumsstrategie zu entwickeln.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210713005494/de/

Tristan Everett



Market Eye

P: +61 (0)403 789 096

E: tristan.everett@marketeye.com.au