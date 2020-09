TOMRA - Das Ziel wurde erreicht!

Ganz ohne Kursrücksetzer kletterte die Aktie munter bis an das Ziel der letzten Analyse aus dem April und dreht dort an der Oberkante des langfristigen Aufwärtstrendkanals scharf nach unten. Die Gewinnmitnahmen bringen den Wert zurück in den Bereich der alten Allzeithochs, wo in dieser Woche ein Stabilisierungsversuch stattfindet. Jetzt stellt sich die Frage: Startet ausgehend von der Trendkanaloberkante eine längere Konsolidierungsbewegung?

Verschnaufpause gefällig?

Nach der starken Rally der letzten Monate könnte es jetzt zu einer längeren Konsolidierungsphase kommen. Diese sollte im besten Fall auf hohem Niveau verlaufen, wobei die Preisbereiche bei 33,20 - 33,80 und 30 - 31 EUR gute Unterstützung bieten könnten. Langfristig wären dann aber zumindest weitere Tests der Trendkanaloberkante möglich. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde sogar eine Rallybeschleunigung in Richtung 60 EUR begünstigen.

Nachhaltig unter 30 EUR sollte das Papier aber möglichst nicht mehr fallen. Dann könnte es zu längeren Abwärtskorrekturen kommen. Bei ca. 25,70 EUR liegt dann die nächste Auffangzone.

Tomra Systems ASA

