Das aktuelle Umfeld fühlt sich an wie die Finanzkrise und Terroranschläge vom 11. September kombiniert. Das Gefühl der Endzeit macht sich breit, mit dem Dow Jones bereits mehr als 7000 Punkten unter dem Rekordhoch. Too many to Fail, ist die große Sorge. Boeing fordert mindestens 60 Milliarden Dollar für die Aerospace-Industrie. Fluggesellschaften verlangen 50 Milliarden Dollar und die Touristen- und Reisebranche schätzt den Finanzbedarf auf 150 Milliarden Dollar. Als wäre die Lage nicht schlimm genug, streiten sich Demokrakten und Republikaner weiterhin über den Prozess weitreichender Rettungen!