Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite: Easterly Government Properties!

Bist du auf der Suche nach einem Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite? Falls ja, so existieren einige Namen, über die man nachdenken kann. W. P. Carey zählt beispielsweis zu den bekannteren, den vermutlich viele Investoren auf dem Schirm haben. Aber es gibt auch andere, qualitativ hochwertige Varianten.

Easterly Government Properties beispielsweise. Auch dabei handelt es sich um einen Top-REIT, der über 5 % Dividendenrendite besitzt. Sowie starke Mieter, die nicht pleitegehen dürften und ein zeitloses „Geschäftsmodell“ besitzen. Schon neugierig, was hinter dieser spannenden Dividendenaktie steckt?

Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite: Der Ansatz!

Easterly Government Properties ist ein Real Estate Investment Trust, der einen klaren Fokus besitzt: Verwaltungsgebäude. Hauptmieter sind daher US-amerikanische Bundesbehörden, die querbeet durch die USA verschiedene Gebäude gemietet haben. Unter anderem die DEA, die FDA, das Bureau of Fiscal Services oder das Department of Energy und das Department of Safety gehören dazu. Neben vielen weiteren US-Behörden, die einzelne Standorte von dem REIT mieten.

Das schafft im Endeffekt auch diesen Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite. In erster Linie handelt es sich um Bundesbehörden, die den Staat als solventen Mieter in der Hinterhand haben. Zwar gibt es temporär immer mal Meldungen über Zahlungsnöte der US-Regierung. Aber, mal im Ernst: Eine längerfristige Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist unwahrscheinlich. Die Probleme, die wir dann hätten, würden ganz andere Dinge auslösen.

Mit diesem defensiven Fokus kann Easterly Government Properties derzeit 0,265 US-Dollar pro Vierteljahr an die Investoren auszahlen, die zu den aktuellen Kursen eben einer solchen Dividendenrendite entsprechen. Zudem zeigt der Blick auf die Zahlen, dass die Ausgangslage insgesamt ziemlich nachhaltig ist.

Easterly Government Properties in Zahlen!

Zuletzt kam Easterly Government Properties im dritten Quartal auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,31 US-Dollar auf bereinigter Basis. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 0,30 US-Dollar entsprach das sogar einem leichten Wachstum von ca. 3,3 % im Jahresvergleich. Das Ausschüttungsverhältnis beläuft sich entsprechend auf 85,4 %, was für einen Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite und einem defensiven Ansatz sehr nachhaltig zu sein scheint.

Die Verschuldung von Easterly Government Properties ist vergleichsweise überschaubar oder zumindest vertretbar. Immerhin beläuft sich die Gesamtverschuldung auf ca. 1,18 Mrd. US-Dollar bei einer Bilanzsumme von 2,55 Mrd. US-Dollar. Ein zumindest vertretbarer Rahmen, den wir hier sehen.

Im Kern geht es bei Easterly Government Properties jedoch um das defensive, zeitlose Geschäftmodell mit einem nichtzyklischen Mieter. Das ist die Basis für einen Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite, der auf den ersten Blick doch ziemlich interessant erscheint.

Der Artikel Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite: Easterly Government Properties! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images