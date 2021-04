Total Telecom berichtet von einer beschleunigten Entwicklung moderner Chips in der chinesischen Halbleiterindustrie

Total Telecom kommt zu dem Schluss, dass China seine Bemühungen zur Weiterentwicklung seiner Halbleiterindustrie im Zuge der zunehmenden geopolitischen Spannungen mit den USA beschleunigt hat.

China ist seit kurzem in der Lage, 28-nm-Chip-Wafer herzustellen, was eine von mehreren Demonstrationen für die stetig wachsenden Fähigkeiten der chinesischen Chiphersteller ist. Diese Fähigkeiten werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr ausgereift sein. Wie Total Telecom berichtet, ist dies ein Zeichen dafür, dass China in kurzer Zeit High-End-Kompetenzen in der Chipfertigung aufbaut.

Chinesische Unternehmen haben bereits damit begonnen, ihre Aufträge für 14-nm-Chipsätze von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zur chinesischen Firma Semiconductor Manufacturing International (SMIC) zu verlagern. Bis zum kommenden Jahr dürfte China die nötige Expertise in der Herstellung von 14-nm-Chips erlangt haben. Außerdem wird China noch in diesem Monat eine Testproduktion von 7-nm-Chips starten. Das Land wird voraussichtlich im Oktober mit der Massenproduktion beginnen.

Nach Aussage von Total Telecom zwingen die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China das Land dazu, seine Leistungsfähigkeit in der Chipfertigung zu erhöhen.

Halbleiter bilden die Grundlage für unser modernes digitales Leben. Ob im Smartphone oder Laptop, im Auto, in der Waschmaschine oder in medizinischen Geräten - Halbleiter sind der Motor unseres Lebens. Darüber hinaus werden für alle aufkommenden Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), Augmented Reality und Virtual Reality Halbleiterchips benötigt, um die Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Mit dem Nachfrageschub aufgrund der COVID-19-Pandemie bei gleichzeitiger Sanktionierung, so berichtet Total Telecom, verändert China seine bisherige Marktpraxis und wandelt sich vom weltweit größten Importeur und Abnehmer von Halbleitern zum Hersteller. Damit wird China weniger abhängig von Importen für seinen Chipbedarf.

Durch den Erwerb von Know-how in neuen Bereichen wie der Herstellung von 14-nm- und 7-nm-Chips, so die Auffassung von Total Telecom, ist die chinesische Halbleiterindustrie auf dem besten Weg, an Bedeutung zu gewinnen und die Halbleiterindustrie weltweit zu revolutionieren.

