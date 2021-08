Transphorm kooperiert mit Salom und liefert ein mit Qualcomm Quick Charge 5 kompatibles 100 W USB-C PD PPS-Ladegerät

Der universelle GaN-Stromadapter nutzt die Qualcomm® „Quick Charge™ 5“-Technologie, um Smartphones in 5 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufzuladen

Transphorm, Inc. (OTCQX:TGAN) – ein Pionier und weltweiter Lieferant von hochzuverlässigen, leistungsstarken Galliumnitrid (GaN)-Stromwandlerprodukten – gab heute eine Zusammenarbeit mit dem Hersteller von Stromversorgungslösungen Salom bekannt, um ein „Quick Charge 5“-konformes 100-Watt-GaN-Netzteil auf den Markt zu bringen, das im vierten Quartal 2021 erscheinen soll.

Das neue USB-C-Power-Delivery-Ladegerät (USB-C PD) unterstützt die „Quick Charge 5“-Technologie, mit der Smartphones in fünf Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen werden können.* Es handelt sich um einen Universaladapter, der sowohl den traditionellen Power-Delivery-Modus als auch den USB-C-Programmable-Power-Supply (PPS)-Modus (Version 3.0) unterstützt. Dadurch ist das Ladegerät in der Lage, einen gleitenden Spannungsbereich (zwischen 3,3 V und 21 V) zu liefern, im Gegensatz zur stufenweisen Spannungsausgabe des traditionellen Modus.

Transphorm entwickelte mit Unterstützung von Qualcomm Technologies, Inc. die Spezifikation des Adapters und entwarf das gesamte funktionale Produkt, vom Universaleingang bis zum USB-C PD/PPS-Ausgang. Das GaN von Transphorm wird in den traditionellen AC/DC-Boost-PFC- und den DC/DC-Quasi-Resonant-Flyback-Topologien (QRF) verwendet. Salom war dann für die Feinabstimmung des entwickelten Systems, die Entwicklung des Gehäuses und die Durchführung aller erforderlichen Zertifizierungen wie für Quick Charge 5, leitungs- und strahlungsbedingte Emissionen, Berührungstemperatur und andere Punkte verantwortlich.

„Adapterlösungen mit GaN von Transphorm bieten die Möglichkeit, mit weniger mehr zu erreichen“, so Philip Zuk, SVP des Bereichs Worldwide Technical Marketing and Business Development bei Transphorm. „Im Vergleich zu anderen GaN-Lösungen, wie z. B. e-mode, bieten unsere normal-off SuperGaN®-FETs ein einfaches Design und eine Ansteuerbarkeit, die mit der von Standard-Silizium vergleichbar ist, während sie kompromisslos mehr Leistung auf einer wesentlich kleineren Grundfläche liefern. Außerdem haben wir bewiesen, dass unsere Produktionserträge die Anforderungen an hohe Stückzahlen erfüllen können. Wir sind stolz darauf, mit Salom zusammenzuarbeiten, um dieses „Quick Charge 5“-konforme Ladegerät zu liefern. Der Einsatz einer solch revolutionären Technologie ist eine unglaubliche Ehre und ein Beleg für die technischen Leistungen und die Zusammenarbeit unserer Teams.“

„Wir konnten in kurzer Zeit vom Konzept zur Produktion übergehen“, fügte Joseph Reisinger, Präsident von Salom America Co. hinzu. „Die Zusammenarbeit und der Einsatz von Transphorm und Salom waren hervorragend. Wir sind zuversichtlich, dass sich das daraus resultierende USB-C PD/PPS-Ladegerät als eines der zuverlässigsten auf dem Markt erweisen wird und den Verbrauchern ein wirklich schnelles und einfaches Ladeerlebnis bietet.“

Über Transphorm Inc.

Transphorm, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der GaN-Revolution, entwickelt und fertigt hochleistungsfähige und hochzuverlässige GaN-Halbleiter für Hochspannungs-Stromwandlungsanwendungen. Mit einem der größten Portfolios an geistigem Eigentum im Bereich Energie-GaN von mehr als 1.000 eigenen oder lizenzierten Patenten produziert Transphorm die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-zertifizierten Hochspannungs-GaN-Halbleiterbauelemente. Das vertikal integrierte Geräte-Geschäftsmodell des Unternehmens ermöglicht Innovation in jeder Entwicklungsphase: Design, Herstellung, Geräte- und Anwendungssupport. Die Innovationen von Transphorm führen die Leistungselektronik über die Grenzen von Silizium hinaus und erreichen einen Wirkungsgrad von über 99 %, 40 % mehr Energiedichte und 20 % niedrigere Systemkosten. Transphorm hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien, und verfügt über Produktionsstätten in Goleta und Aizu, Japan. Weitere Informationen finden Sie auf www.transphormusa.com. Folgen Sie uns auf Twitter @transphormusa und WeChat unter Transphorm_GaN.

Über Salom

Salom ist ein weltweit führender Hersteller von Netzteilen für Unterhaltungselektronikprodukte. Als ODM für viele Fortune-500-Unternehmen hat Salom die Grenzen der Leistungsdichte und Effizienz immer weiter ausgedehnt und liefert gleichzeitig Six-Sigma-Qualität in hohen Stückzahlen. Einige der erfolgreichsten Elektronikunternehmen der Welt vertrauen auf die Produkte von Salom, die seit mehr als 40 Jahren Geräte auf der ganzen Welt zuverlässig mit Strom versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.salom.com.

*Quick Charge wurde entwickelt, um den Ladezustand des Akkus eines Geräts in 5 Minuten auf bis zu 50 % zu erhöhen. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Gerätedesign variieren.

Die SuperGaN-Marke ist eine eingetragene Marke von Transphorm, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Qualcomm und Quick Charge sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Qualcomm Incorporated. Qualcomm Quick Charge ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

