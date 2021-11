Trendy Tigers NFT kündigt inmitten des Hypes limitierte Markteinführung an

Start: 16. November 2021, 09:00 Uhr PST

Trendy Tigers ( www.trendytigers.io) Nachdem das neuartige Konzept der Integration von Real- und Metawelt in der NFT-Welt bereits für viel Aufsehen gesorgt hat, wird Trendy Tigers, NFT, am 16.November 2021 ab 9 Uhr PST in limitiertem Umfang eingeführt.

Das neuartige Konzept hat die Phantasie und das Interesse von Enthusiasten und Neueinsteigern gleichermaßen geweckt. Der Twitter von Trendy Tigers hat bereits 20.000 Follower, und Hunderte Interessenten haben sich für die begrenzte Markteinführung auf die Whitelist gesetzt. NFT-Enthusiasten haben sich darauf eingestellt, der mit Spannung erwarteten, lebendigen Gemeinschaft von Gleichgesinnten beizutreten, die dieselbe Sprache sprechen und Zugang zu exklusiven Waren und Privilegien in der realen Welt sowie im Metaverse erhalten, darunter:

Grafisch beeindruckendes Kunsterlebnis

Upgrades für ein 3D-Erlebnis

Augmented Trendy Tigers, die auf die Ausführung von Befehlen trainiert werden können

Geolokalisierung von Tigern in verschiedenen Städten, um sie in Besitz zu nehmen

Spannende Erfahrung mit der personalisierten mobilen App

„Die exklusive Veröffentlichung von Trendy Tigers markiert den Eintritt von Nature9 in den NFT-Markt. Verpassen Sie nicht Ihre Eintrittskarte in den Dschungel“, so Prerna Sood, Head of Product.

Die Geschichte dahinter

Im Laufe der Zeit wurden die Tiger immer neugieriger und zeigten wachsendes Interesse an den Menschen und ihrem städtischen Lebensstil. Ein Rudel von 9.999 Tigern hat deshalb den Dschungel verlassen und es in die großen Städte der realen Welt geschafft. Diese Tiger passten sich schnell an und übernahmen eine ganze Reihe menschlicher Eigenschaften wie Kleidung, Mähne, Mimik, Farben, Stile und Accessoires. Diese Tigers nennen sich jetzt lieber „Trendy Tigers“.

Über Trendy Tigers

ie Tiger können gestaltet werden unter www.trendytigers.io

Erfahren Sie mehr über Nature9. Sie können den „Smart Contract“ der Trendy Tigers NFT auf Etherscan einsehen. Weitere Informationen über Trendy Tigers finden Sie auf Discord und Twitter. Verpassen Sie es nicht.

