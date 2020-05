TUI-Aktie: 100 % in 9 Tagen! Sind diese Entwicklungen die Rettung?

Der Reise- gehört neben dem Luftfahrtsektor zu den durch die Coronaviruswelle am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereichen. Die ohnehin schon stark gebeutelte TUI-Aktie gab so seit Dezember 2019 noch einmal stark nach. Zudem musste der Konzern einen KfW-Kredit in Höhe von 1,8 Mrd. Euro in Anspruch nehmen, um den weiteren Fortbestand zu sichern. Dies hatte allerdings für die Aktionäre die Streichung der Dividende zur Folge.

Dies sind alles schlechte Nachrichten, aber es gibt auch Hoffnung.

Infektionsgeschehen und Impfstoffentwicklung

Für TUI hängt die gesamte Zukunft direkt vom Infektionsgeschehen und der Entwicklung eines Impfstoffes oder der Entdeckung eines Medikamentes gegen COVID-19 ab. Und genau diese beiden Punkte könnten für TUI zur Rettung werden.

So flachen sich Grippen saisonal über die Sommermonate ab. Von Oktober bis Mitte Mai erreichen sie hingegen regelmäßig ihren Höhepunkt. Dies ist ein Grund, warum sich die Infektionszahlen derzeit verringern. Viele europäische Regierungen reagieren sehr kurzfristig darauf und haben deshalb Einschränkungslockerungen beschlossen. So sollen bis Mitte Juni 2020 wieder Reisen innerhalb Europas möglich sein.

Über den Sommer läuft das Geschäft wieder an

Für die TUI ist dies eine gute Nachricht, denn ein Großteil ihres Umsatzes macht sie beispielsweise mit Spanientouristen. Spanien möchte ab dem 1. Juli wieder Touristen in sein Land lassen. „Jetzt können wir den Urlaub für Mallorca, das spanische Festland und die Kanaren planen und unseren Kunden ein Angebot machen. Millionen Urlauber haben die Sicherheit, dass Sommerurlaub in Spanien in den Schulferien möglich ist. Das ist ein gutes Signal für viele Familien, aber auch für TUI als Reiseveranstalter und die Reisebüros, die ihre Kunden bei der Urlaubsentscheidung beraten. Nach Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien hat jetzt auch Spanien Klarheit geschaffen für den Beginn der Feriensaison“, so TUIs Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen.

Auch vor der Krise verbrachten die meisten Deutschen ihren Urlaub innerhalb Europas, sodass TUI nun etwas aufatmen kann. Darüber hinaus entwickeln immer mehr Branchen eigene Konzepte, um trotz Virus den Betrieb fortsetzen zu können.

Diese Entwicklungen könnten TUI helfen, wieder mehr Urlaube zu vermitteln und somit die Lage zu stabilisieren. Doch ohne einen Impfstoff oder ein Medikament bleiben Abstand halten und Mundschutz tragen der einzige Schutz, sodass Hotels die Auslastungen der Vorjahre weiterhin deutlich unterschreiten werden.

Das Virus wird über den Sommer nicht verschwinden und in der kalten Jahreszeit wahrscheinlich wieder stärker zurückkommen. Doch bis dahin könnten die forschenden Pharmafirmen bereits einige Mittel entdeckt und teilweise sogar schon erste Impfdosen bereitgestellt haben. Immer mehr Großkonzerne steigen in die Entwicklung vieler unterschiedlicher Impfstoffe ein, sodass ein Erfolg immer wahrscheinlicher wird.

Fazit

Die TUI-Aktie hat sich vom Tief bereits mehr als verdoppelt (27.05.2020). Da der Markt zuletzt mit der kompletten Geschäftsschließung bereits das schlechteste aller Szenarien eingepreist hat, könnte sie über den Sommer von den geringen Infektionszahlen und später von der Marktreife eines Impfstoffes profitieren.

Dennoch bleibt sie aufgrund der bedrohlichen Lage derzeit eher eine Spekulation als ein Investment. Um ein gutes Dauerinvestment oder ein solider Dividendenwert zu werden, ist das Geschäft einfach zu anfällig.

