TWILIO - Cloud-Aktie knickt nach unten weg

Mühsam versuchte sich die Aktie in den vergangenen Wochen an einer Stabilisierung im Bereich des EMA200. Diese ist nun definitiv gescheitert, der Rückfall unter das Augusttief bei 331,74 USD sorgt für eine gepfefferte Stop-Loss-Welle. Die Aktie rutscht dynamisch in die Tiefe. Das Chartbild hat nach dem Scheitern an den gleitenden Durchschnittslinie EMA50 nun einen sehr bärischen Beigeschmack.

Zentraler Support ist nahe

Bei 304 - 309 USD findet die Aktie jetzt eine wichtige Unterstützungszone, welche im Idealfall noch erreicht wird. Von dort aus könnte es dann zu einer mehrtägigen Kurserholung kommen, im sehr bullischen Szenario sogar zu einer großen Trendwende nach oben. Erhöhen die Verkäufer hingegen den Druck und lassen das Papier auch signifikant unter 304 USD fallen, drohen weitere Verluste bis zum Tief aus dem Mai bei 275,60 USD.

Aufgehellt wird das angeschlagene Chartbild erst bei einer Rückkehr über 333 USD per Tagesschlusskurs. Prozyklische Kaufsignale entstehen aber erst oberhalb von 354 USD. Erst dann steigen die Chancen auf eine neue Aufwärtswelle in Richtung 405 - 415 USD deutlich.

Fazit: Twilio befindet sich aktuell ganz klar in der Hand der Bären. Außer für punktuelle Aktionen auf der Long-Seite an den genannten Auffangzonen bleibt die Aktie bis auf weiteres uninteressant.

