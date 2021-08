Am 29. Juli 2021 ging UAVita Systems mit dem weltweit ersten Flug einer autonomen Drohne zur Zustellung von Paketen zwischen zwei bedeutenden Städten in die Geschichte ein.

Der im Auftrag von Nova Poshta durchgeführte kommerzielle Flug einer Drohne des UAVita-Modells DISCOVERY D-80 zwischen Kiew und Charkiw, zwei Großstädten in der Ukraine, war von Start bis Landung 480 km lang und beförderte eine Nutzlast von fünf Paketen. Der Flug erfolgte vom Start über die Wegpunktnavigation bis zur Landung vollumfänglich autonom und überquerte mehrere Flüsse und Autobahnen unter Vermeidung von dicht bevölkerten Gebieten, Infrastrukturobjekten und Flugbeschränkungsgebieten.

Der Luftraum für den Flug wurde bei den lokalen Flugverkehrsbehörden, staatlichen Luftraumdiensten und mehreren militärischen Behörden angemeldet. Der Flug wurde von Aerodrone, der lokalen ukrainischen Firma von UAVita, durchgeführt.

„Der Flug verlief genau nach Plan“, so Yuri Pederiy, CTO von UAVita. „Nova Poshta war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Die durchschnittliche Fluggeschwindigkeit der DISCOVERY betrug 100 km/h bei einer Flughöhe von 300 m. Die gesamte Flugzeit lag bei 4 Stunden und 45 Minuten, durch Rückenwind eine ganze Stunde kürzer als geplant.

„Ein kommerzieller unbemannter Flug mit Nutzlast über eine Entfernung von 480 km ist eine Weltpremiere“, erklärte Oleksandr Bulba, CEO von Nova Poshta. „Bisher hat kein anderes Logistikunternehmen außer Nova Poshta einen derartigen Flug durchgeführt. In Zukunft wollen wir die Flugzeit über dieselbe Entfernung auf 3 Stunden verkürzen und die Paketzustellung per Drohne steigern, um diese Beförderungsart für unsere Kunden erschwinglicher zu machen.“

Der nächste Testflug mit Paketzustellung von Nova Poshta und UAVita ist für Ende August zwischen den Städten Kiew und Lwiw geplant. Mit den Drohnen der nächsten Generation von UAVita soll die Flugzeit in Zukunft noch weiter reduziert werden.

„Die meisten Zustellungen mit herkömmlichen Drohnen konzentrieren sich auf die letzte Meile innerhalb weniger Kilometer. Mit der Intercity-Zustellung hat UAVita einen Entwicklungssprung gemacht. Dadurch entsteht größere Flexibilität bei der Zustellung dringender und wertvoller Pakete, insbesondere an entlegene Zielorte, die per Bodentransport schwer zu erreichen sind. Mit der Kombination von letzter Meile und Intercity-Zustellung kann die Logistikkette weiter automatisiert werden, was mit einer Optimierung der Betriebskosten für Kurierfirmen verbunden ist“, so Pederiy weiter.

Nova Poshta ist ein privates ukrainisches Postzustellungs- und Kurierunternehmen und der führende Logistikanbieter auf dem ukrainischen Markt. Das Unternehmen bietet Expresszustellung von Dokumenten, Fracht und Paketen für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen übernimmt Zustellungen an 8500 Filialen, 6700 Postfächer und an die Straßenadresse der Kunden. Im Jahr 2020 führte Nova Poshta mehr als 318 Millionen Zustellungen in der Ukraine aus.

UAVita entwickelt, fertigt und integriert spezialgefertigte autonome Starrflügeldrohnen mit hohen Nutzlasten. Das UAVita-Modell DISCOVERY D-80 belegte unlängst den Spitzenplatz im Krypto Labs Drone X Challenge 2020. DISCOVERY ist ein branchenführendes Drohnenmodell mit einer maximalen Nutzlast von 80 kg und einer Nonstop-Flugzeit von 10 Stunden oder 1000 km. UAVita will die nächste Generation seiner Starrflügeldrohnen mit einer maximalen Nutzlast von 340 kg und einer Nonstop-Flugzeit von 30 Stunden oder 4500 km in Kürze auf den Markt bringen.

