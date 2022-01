Umfirmierung von Theorem, LLC, zu TheoremOne im Zuge der Übernahme von Formula Partners und der Lancierung von Lemma

TheoremOne, ein wachstumsstarkes Innovations- und Ingenieurbüro, erweitert sein Portfolio um hochwertige Unternehmensberatungsdienste durch die Übernahme von Formula Partners und lanciert mit Lemma leistungsstarke ingenieurtechnische Dienstleistungen im großen Maßstab.

Theorem, LLC, der Innovations- und Ingenieurpartner für die Global 1000, hat heute seine Umfirmierung zu TheoremOne® bekannt gegeben, die im Anschluss an die Übernahme von Formula Partners und die Lancierung des rein auf Softwaretechnik spezialisierten Nearshoring-Dienstes Lemma kommt. Der neue Name TheoremOne bildet das Fundament für eine Familie von Marken, die Unternehmen dabei helfen, bessere und innovativere Geschäftsplattformen maßstabsgerecht aufzubauen.

The new name positions TheoremOne as the foundation of a family of brands designed to help enterprises build better, more innovative business platforms at scale. (Graphic: Business Wire)

„Unser neuer Name positioniert TheoremOne als Fundament einer Familie von Marken, die alle durch unser hypotheseorientiertes Innovationsmodell inspiriert sind. Jede Marke ist konzipiert, um die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden zu verschiedenen Zeitpunkten im Innovationszyklus ihrer Unternehmen zu befriedigen“, sagte Brady Brim-DeForest, CEO von TheoremOne.

Die neueste Akquisition, Formula Partners, hilft Unternehmen dabei, neue Modelle für die organisatorische Gestaltung, kontinuierliche Verbesserung und visionäre Führung zu entwickeln. Der Ansatz von Formula Partners dreht sich um einen modularen Innovationsprozess namens New Enterprise™ – ein proprietäres Modell für moderne Beratungsleistungen an der Schnittstelle von Technologie und organisatorischem Wandel. Formula Partners wird eine neue unabhängige Geschäftssparte sein und unter der Marke „Formula Partners“ operieren.

„Wir gehen die Unternehmensberatung mit 14 Jahren Erfahrung bei der Implementierung von Technologielösungen an, was uns ein tiefgreifendes Verständnis der wahren Vorteile (und Kosten) strategischer Empfehlungen gibt. Durch praktische Arbeit haben wir das Vertrauen von IT-Experten und Führungskräften gewonnen und wir freuen uns, durch Formula Partners noch umfassendere strategische Beziehungen aufbauen zu können“, kommentierte Will Jessup, Leiter des Bereichs Services Delivery bei TheoremOne.

TheoremOne lanciert darüber hinaus neue ingenieurtechnische Dienstleistungen unter dem Namen Lemma. Lemma bietet rein auf Softwaretechnik spezialisierte Teams, die sich ausschließlich aus Nearshore-Technikmitarbeitern zusammensetzen. Lemma verfügt über das gleiche ingenieutechnische Erbe wie TheoremOne, ist jedoch darauf ausgelegt, die technische Fachkapazität als modulares Dienstleistungsangebot bereitzustellen, um bestehende Teams und Initiativen für Unternehmen und Kunden in der Wachstumsphase im richtigen Maßstab zu ergänzen.

„Lemma schließt eine Lücke in unserem Angebot, die der Markt in den letzten Jahren deutlich gemacht hat“, so Alex Finnemore, Leiter des Bereichs Revenue bei TheoremOne. „Es ist eine überzeugende Option für Kunden, die bereits die richtige Vorgehensweise zur Lösung eines Geschäftsproblems festgelegt haben und einen engagierten Technologiepartner brauchen, jedoch ihr eigenes Produkt, Konzept und Führungstalent nutzen möchten.“

Lemma und Formula Partners ergänzen die bestehenden Geschäftsbereiche Proof (Personalplanung) und Halmos Ventures (Innovationsentwicklung) und runden das umfassende Serviceangebot von TheoremOne ab.

Im Zuge der Namensänderung hat TheoremOne ein neues Unternehmenslogo sowie eine neue Website unter www.theoremone.co lanciert.

Über TheoremOne®

TheoremOne ist ein Innovations- und Ingenieurbüro, das kundenspezifische Software für Unternehmen entwickelt, die etwas wagen, um an der Spitze zu bleiben. Mithilfe von Forschung, schlankem Design und agiler Umsetzung macht TheoremOne großartige Benutzererfahrungen für Unternehmen zugänglich. Die 2007 gegründeten globalen und funktionsübergreifenden Produktentwicklungsteams von TheoremOne treiben den technologischen, prozessbezogenen und kulturellen Wandel voran. Um mehr darüber zu erfahren, wie TheoremOne ehrgeizige Führungskräfte dabei unterstützt, bessere Software zu entwickeln, gehen Sie auf www.theoremone.co oder folgen Sie @TheoremOne.

Über Formula Partners

Formula Partners ist eine andere Art von Unternehmensberatung: Die Firma zielt auf die Schnittstelle von Technologie und organisatorischem Wandel ab, um Modelle für kontinuierliche Verbesserung und einen visionären Führungsstil in Unternehmen zu ermöglichen. Formula Partners wurde 2015 gegründet und ist in Los Angeles ansässig. Weitere Informationen: www.formula.partners.

Über Lemma

Lemma bietet ganz auf Softwaretechnik spezialisierte Teams, die darauf ausgerichtet sind, hochwertige Ergebnisse maßstabsgerecht bereitzustellen. Kunden wenden sich an Lemma, wenn sie Bedarf an vollständig verwalteten und modularen technischen Dienstleistungen haben. Weitere Informationen über Lemma: www.thinklemma.com

