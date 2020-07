Umfrage - Grüne legen zu - CDU/CSU weiter mit Abstand vorn

Berlin (Reuters) - Die Grünen stärken einer Umfrage zufolge ihre Position als zweitstärkste Kraft, bleiben aber mit deutlichen Abstand hinter CDU und CSU.

Im Sonntagstrend des Instituts Kantar für die "Bild am Sonntag" legen die Grünen die dritte Woche in Folge einen Punkt zu und kommen auf 19 Prozent. Die Union verharrt den Angaben zufolge bei 37 Prozent, die Sozialdemokraten kommen wie in der Vorwoche auf 16 Prozent. Auch die anderen Parteien bleiben unverändert: Die AfD kommt weiterhin auf zehn Prozent, die Linke auf acht und die FDP auf sechs Prozent. Die sonstigen Parteien verlieren einen Punkt.