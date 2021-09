Umfrage - Neue Regierung muss Standort wieder attraktiver machen

Berlin (Reuters) - Die deutschen Unternehmen pochen nach der Bundestagswahl auf schnelle Reformen, um den Standort wieder attraktiver zu machen.

"Digitalisierung, Klimaschutz und der Fachkräftemangel sind für die Unternehmen die wichtigsten Zukunftsthemen", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Peter Adrian. Hier drohe Deutschland zunehmend Boden zu verlieren. "Unsere Wirtschaft braucht jetzt einen spürbaren Investitions-Ruck." Richtschnur für den neuen Koalitionsvertrag sollte sein, private und öffentliche Investitionen zu fördern. "Wir müssen zügiger entscheiden können."

Der DIHK veröffentlichte am Mittwoch Ergebnisse einer Umfrage, auf die rund 3500 Firmen aus allen Branchen geantwortet haben. 61 Prozent nennen darin die Digitalisierung als besonders wichtiges Thema für die neue Bundesregierung. 41 Prozent geben an, die Verwaltung müsse besser werden. 39 Prozent verweisen auf den Klimaschutz, 33 Prozent eine Reform der Unternehmenssteuern und 31 Prozent auf hohe Strompreise.

Positiv beurteilen die Unternehmen weiterhin die duale Berufsausbildung in Deutschland, die Rechtssicherheit sowie die Forschung. Viele Standortfaktoren werden aber kritisch bewertet - und meist auch schlechter als vor vier Jahren, als die große Koalition ausgehandelt wurde. Gemessen an Schulnoten bekommt die Bürokratie eine Durchschnittsbewertung von 4,8 - das ist eine halbe Note schlechter als 2017. "In der Praxis erleben viele Betriebe langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, die immer noch nicht digitalisiert sind", kritisierte Adrian. Auch die Stromkosten werden mit 4,5 negativer eingeschätzt. Hier ist der Abwärtstrend gegenüber 2017 am stärksten.

Nach der Bundestagswahl vom Sonntag wird in den nächsten Tagen voraussichtlich eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ausgelotet - unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz. Die in der Wirtschaft favorisierte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP ist zwar noch denkbar, gilt bei vielen Beobachtern momentan aber nicht als wahrscheinlich.