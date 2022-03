Umfrage: Union und SPD liegen gleichauf

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD liegen nach einer neuer Insa-Umfrage in der Wählergunst gleichauf. Im Sonntagstrend des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" kommen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die Union büßt einen Punkt ein und kommt ebenfalls jetzt auf 25 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 15 Prozent, die FDP steht weiter bei 11 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und kommt auf 11 Prozent, die Linke büßt ebenfalls einen Punkt ein und steht bei 6 Prozent.

46 Prozent der Befragten gaben an, mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zufrieden zu sein - das sind fünf Punkte mehr als in der Vorwoche. Unzufrieden äußerten sich 39 Prozent (minus fünf Punkte).

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./bg/DP/nas