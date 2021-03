UN-Atombehörde - Iran beginnt Uran-Anreicherung mit moderner Zentrifuge

Wien (Reuters) - Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zufolge die Uran-Anreicherung mit einem neuen Modell einer fortgeschrittenen Zentrifuge begonnen.

Die UN-Behörde habe am 15. März bestätigt, dass der Iran in der unterirdischen Anlage in Natans mit der Beladung von 174 IR-4-Zentrifugen begonnen habe, hieß es in einem IAEO-Bericht, in den die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag Einblick erhielt. Damit würde die Regierung in Teheran erneut gegen die Auflagen aus dem internationalen Atomvertrag verstoßen, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Dieser erlaubt dort nur den Betrieb der älteren IR-1-Anlagen.