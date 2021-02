UN-Bericht - Nordkorea entwickelte Atom- und Raketenprogramme in 2020

New York (Reuters) - Trotz internationaler Sanktionen hat Nordkorea einem Bericht der Vereinigten Nationen zufolge vergangenes Jahr sein Atom- und Raketenprogramm weiter ausgebaut.

Die Regierung in Pjöngjang habe "spaltbares Material produziert, nukleare Anlagen unterhalten und seine Infrastruktur für ballistische Raketen aufrüstet", sowie weiterhin Material und Technologie für diese Programme aus dem Ausland bezogen, hieß es in einem vertraulichen Bericht der UN, der von der Nachrichtenagentur Reuters am Montag eingesehen wurde. Finanziert worden seien die Programme mit rund 300 Millionen Dollar, die offenbar aus Cyber-Attacken stammten. Die nordkoreanische UN-Vertretung in New York reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.