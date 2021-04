Unions-Fraktionschef für Entscheidung Laschet oder Söder in dieser Woche

Berlin (Reuters) - Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert eine zügige Einigung bei CDU und CSU auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten.

Es wäre sein Wunsch, dass die Entscheidung in dieser Woche abgeschlossen werde könne, sagte er am Montag im ARD-Morgenmagazin. Fünf Monate bis zur Bundestagswahl seien sehr kurz. Deshalb wolle man mit der Wahlkampagne anfangen und sich programmatisch nochmals schärfen. "Und dafür brauchen wir einen Spitzenkandidaten, und da wollen wir nicht noch drei, vier Wochen warten." Dazu würden die Fraktionsgremien ebenso tagen wie die Präsidien der Parteien. "Wir wollen es einvernehmlich haben, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Kampfabstimmungen in irgendwelchen Gremien haben, sondern wir wollen gemeinsam mit einem Kandidaten dann in den Herbst hineingehen."

Brinkhaus ließ offen, ob er CDU-Chef Armin Laschet oder CSU-Chef Markus Söder für die Kanzlerkandidatur bevorzugt: "Beide Kandidaten haben mein Vertrauen."

Dagegen sagte sein Vize Carsten Linnemann im Deutschlandfunk, er werde im Bundesvorstand die Argumente aufzählen, die für Armin Laschet sprächen. Laschet habe "die besten Chancen", Kanzlerkandidat der Union und Bundeskanzler zu werden. "Ich bin mir sicher, dass der Bundesvorstand die Nominierung begrüßen wird, und ich bin mir auch sicher, dass das das Präsidium macht." Er rechne auch damit, dass dies die Schwesterpartei tun werde. "Das gilt wahrscheinlich, oder da bin ich mir sicher, auch für die CSU. Die werden das auch begrüßen." Aber natürlich werde zunächst einmal auch diskutiert. Es gehe um die Debatte und einen Fahrplan. "Ich bin mir sicher, dass man heute Abend noch keinen Kandidaten hat." Auch die Fraktion wolle gehört werden. Wichtig sei, dass man in den nächsten Tagen zu einer Entscheidung komme.