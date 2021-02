Unitas Global startet das erste zweckbestimmte Netzwerk, das umfassenden Cloud-Zugang von der Edge nach überall hin bieten soll

Unitas Reach™ ist das branchenweit erste Netzwerk, das für einen universellen Multi-Cloud-Zugang geschaffen wurde, das Cloud-Anbieter, 900 technologieneutrale Rechenzentren, SaaS-Anwendungen und Edge-Access-Netzwerke verbindet und dabei über 30 Millionen Standorte erreicht, um eine globale Multiservice-Interconnection-Struktur zu bilden.

Unitas Global gibt die Verfügbarkeit von Unitas Reach™ bekannt, dem ersten globalen Software Defined Network (SDN), das automatisierten und universellen Edge-Zugang zu jedem Cloud-Standort bietet. Unternehmen stellen zunehmend fest, dass die gegenwärtigen Netzwerke Engpässe bei der Übernahme neuer Technologien und Kapazitäten darstellen – ein Problem, für das es bisher keine Lösung gab. Unitas Reach™ ist das branchenweit erste zweckbestimmte Netzwerk, das Cloud-Anbieter, technologieneutrale Rechenzentren, SaaS-Anwendungen und Edge-Access-Netzwerke verbindet, um eine globale Multiservice-Interconnection-Struktur zu bilden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210222006001/de/

Unitas Reach(TM) - a global ubiquitous edge to cloud access network available from 900 carrier neutral data centers and 30 million enterprise locations in over 85 countries. (Graphic: Business Wire)

„Unternehmen brauchen heutzutage eine flexible, bewährte und sichere Infrastruktur für die Ausführung ihrer Unternehmenssoftware und Multi-Cloud-Lösungen“, beschreibt Patrick Shutt, CEO von Unitas Global. „Mit Unitas Reach™ erreichen unsere Kunden kostenoptimierte Netzwerkkonnektivität mit der Agilität, die für eine rasche Skalierung und die Unterstützung der steigenden Nachfrage nach Anwendungen in Bezug auf Netzwerkarchitekturen, Performance und Kosten benötigt wird.

Unitas Reach™ ist entstanden, um die Konnektivitätsoptionen, die von verschiedenen modernen Cloud-Diensten benötigt werden, mit einer unkomplizierten Integration in traditionelle Unternehmensnetzwerke zu bieten. Dank seiner Präsenz auf sechs Kontinenten bietet Unitas Reach™ redundanten und vielfältigen Internet-, IP-, Ethernet- und Wave-Zugang für dezentrale Anwendungen zu jeder Cloud-, Hybrid-Cloud-, Multi-Cloud- oder Private-Cloud-Destination. Strategische Vernetzungen mit Hunderten von anderen Netzwerken und Anbietern von Glaskabelzugängen vergrößern den Netzzugang zum Edge hin weiter, und das unter Einschluss von mehr als 900 technologieneutralen Rechenzentren und 30 Millionen Unternehmensstandorten in über 85 Ländern. Dankt ausgefeilter Automatisierung, Überwachung und Orchestrierung zum Edge ist die gesamte Interconnect-Struktur unerreicht, wenn es darum geht, komplette Flexibilität in der Servicebereitstellung und dem Skalierungsverhalten angesichts der sich verändernden Vernetzungsbedürfnisse von Unternehmen zu ermöglichen.

„Wir haben Unitas Reach™ als Antwort auf die dynamischen Vernetzungserfordernisse entwickelt, die heute für Unternehmen bestehen, und auf jene, die ihnen erst noch entstehen werden“, kommentiert Grant Kirkwood, Gründer und CTO von Unitas Global. „Dienstanbieter und Unternehmen können damit ohne Weiteres Konnektivität zur dynamischen Unterstützung ihrer sich verändernden Netzwerkstrategien und für die spezifische Anpassung ihrer Kapazitäten an ihre jeweiligen Anforderungen im Hinblick auf Dienstbereitstellung, Betrieb, Zugang und Konfiguration hinzufügen.“

Die Konnektivitätslösungen von Unitas für einen Edge nach überall bieten Dienstanbietern und Unternehmen die folgenden automatisierten Optionen:



Cloud On-ramps™ für Multi-Cloud-Fähigkeit



High-Performance-Managed-Internet



Direkte Konnektivität zu und zwischen Multi-Cloud-Plattformen



Agile und skalierbare WAN-Lösungen



Unitas Reach™ bietet die beste Wahl und Benutzerfreundlichkeit bei der Bereitstellung von Konnektivität für Unternehmen, die agile, kosteneffiziente Low-Latency-Verbindungen für die Optimierung der Anwendungsperformance gewährleistet. Unitas Global löst das Problem von Unternehmen, indem es auf den Markt mit MSPs, Hyperscalern und Rechenzentren geht, die einen On-Net Point of Presence mit Unitas Reach™ für die Erweiterung ihrer Netzwerkdeckung, für die Skalierung ihrer Leistungen überall und für die Lokalisierung von Anwendungen so nahe wie möglich bei den Kunden zur Verbesserung der Performance und zur Kostenoptimierung etablieren können.

Hier finden Sie weitere Infos über Unitas Reach™ und die Konnektivitätslösung für einen Edge nach überall hin.

Über Unitas Global

Unitas Global ist ein globaler Dienstanbieter für verwaltete Netzwerke, der automatisierten Edge-Zugang zu jeder Cloud an jedem Ort bietet. Das Unternehmen stellt die agilsten vernetzten Multi-Cloud-Umgebungen bereit, die unkompliziert in der Nutzung und vollständig verwaltet sind und auf dem Versprechen beruhen, die beste Anwendungsperformance zu bieten. Verbinden Sie sich mit Unitas auf LinkedIn, Twitter und über den Blog des Unternehmens.

