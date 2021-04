UPS - Aktie explodiert nach Zahlen ins Ziel

United Parcel Service Inc. - WKN: 929198 - ISIN: US9113121068 - Kurs: 194,078 $ (NYSE)

Das Logistikunternehmen UPS hat heute in der Vorbörse die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vorgelegt. Dabei stiegen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahresquartal um 27 % auf 22,9 Mrd. USD. Der Markt hatte mit 20,5 Mrd. USD deutlich weniger erwartet. Auf dem Heimatmarkt USA legte der Umsatz, vorrangig natürlich getrieben durch starke E-Commerce-Umsätze wegen der Lockdowns rund um Corona um 22,3 %. Unterm Strich verdiente UPS 2,77 USD je Aktie. Damit schoss das Unternehmen durchaus den Vogel ab, denn der Markt hatte mit 1,72 USD je Aktie mehr als 1 USD weniger Gewinn je Aktie erwartet.

Es dürfte folglich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Analysten auch ihre Schätzungen für das Gesamtjahr anheben werden. Aktuell liegt der Konsens bei einem Umsatz von 87,89 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von gut 9,00 USD.

Aus charttechnischer Sicht stellte ich den Titel zuletzt im Februar vor. So richtig durchstarten wollte die UPS-Aktie aber nicht, was auch mit der damaligen Gesamtmarkschwäche zu erklären ist. Die Unterstützungszone zwischen 155,60 und 154,70 USD konnten die Käufer aber halten. Das Überwinden des Märzhochs bei 168,68 USD brachte ein erstes Kaufsignal. Schlussendlich stieg die Aktie auch über die Hochs bei 175,50 USD und lieferte somit ein Folgesignal. Gestern erfolgte der Pullback auf diese Unterstützung. Allerdings musste man sehr mutig sein, diesen Pullback direkt vor den Zahlen in deutliche Schwäche zu kaufen und das Eventrisiko einzugehen.

Der Mut wird belohnt, die Aktie legt heute zweistellig zu und arbeitet das Ziel bei 190 USD ab. Ein Neueinstieg drängt sich derzeit zumindest unter Tradingaspekten nicht auf. Konsolidiert der Wert einige Tage, ergeben sich bessere Möglichkeiten. Aktuell müssten Absicherungen unter dem gestrigen Tief bei 174,70 USD platziert werden, was kurzfristig unter Chance-Risiko-Aspekten kaum bezahlbar ist. Im Idealfall bildet sich nun eine Flagge oder ein Wimpel als Trendfortsetzungsmuster und der Wert lässt die Marke von 200 USD anschließend hinter sich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 84,59 87,89 91,50 Ergebnis je Aktie in USD 8,23 9,02 9,71 KGV 24 22 20 Dividende je Aktie in USD 4,04 4,23 4,44 Dividendenrendite 2,08 % 2,18 % 2,29 % *e = erwartet

